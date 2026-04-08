A pocos días para el Mundial 2026, los grandes medios colombianos que cubrirán a la selección Colombia empiezan a planificar sus estrategias para ganarse a la audiencia.

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Uno de los canales que dará cobertura al evento es ESPN Colombia. Pero este martes se conoció que uno de sus periodistas deportivos no seguirá en la empresa y que irá a la Copa del Mundo con otro canal.

Se trata de Julián Capera, quien formaba parte de ESPN y el programa 360. El comunicador se despidió en vivo durante el programa con un emotivo mensaje, agradeciendo al canal y sus seguidores.

“Agradecer a todo el mundo acá en el canal (…) gracias por la paciencia y la oportunidad de aprender. Ha sido un inmenso honor; me voy a otro proyecto, pero con una parte del corazón que se queda acá”, dijo Capera.

El comunicador subió el video en sus redes sociales, acompañado del siguiente mensaje: "Hoy cierro un hermoso capítulo de mi vida profesional ESPN ha sido mi casa y mi escuela. Digo adiós con el corazón lleno de agradecimiento por las experiencias vividas, los amigos de verdad y el inmenso orgullo de haber vestido esta camiseta".

Hoy cierro un hermoso capítulo de mi vida profesional ￼❤️@ESPNColombia ha sido mi casa y mi escuela. Digo adiós con el corazón lleno de agradecimiento por las experiencias vividas, los amigos de verdad y el inmenso orgullo de haber vestido esta camiseta. pic.twitter.com/LZpNvRK9fY — Julián Capera (@JulianCaperaB) April 8, 2026

Gol Caracol sería el destino de Capera

Aunque aún no se ha anunciado el nuevo hogar como periodista de Capera, el destino sería Gol Caracol, de Caracol Televisión, según Fútbol Red.

De acuerdo al medio, asumiría un rol dentro del equipo encargado de cubrir a la selección Colombia y el Mundial 2026.