Hay que liberarse de la conquista y opresión brasileña en los torneos Conmebol. Desde 2019 son amos y señores de la corona de la Copa Libertadores y seis de las últimas siete finales se dirimieron entre clubes con acento portugués y ritmo de samba. El dominio es abrumador y absoluto. Montar una muralla defensiva como las de Cartagena, resistir y evitar a toda costa el yugo del Palmeiras es el primer paso que debe dar Junior para librar su dura batalla y emitir el grito de victoria, en la noche de este miércoles en el estadio Jaime Morón León, de la ‘Ciudad Heroica’, en la jornada inicial del Grupo F del torneo continental.

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No es responsabilidad única del ‘Tiburón’ detener el sometimiento del imperio repleto de dólares del fútbol brasileño, pero sí le corresponde rebelarse en sus aguas, encarar el compromiso con valentía, mostrar su carácter y dejar todo en la cancha en procura del triunfo. No retroceder. Nunca rendirse jamás. Ni un paso atrás. No negar una gota de sudor.

Sí, obvio, siempre será complejo contra las escuadras de Brasil, más si se trata del ‘Verdao’, que suma tres títulos de Libertadores en su palmarés (1999, 2021 y 2022) y es el vigente subcampeón del torneo tras perder la final con Flamengo. Mucho más si es el actual líder el Torneo Brasileirao y cuenta con jugadores de selección como el defensa paraguayo Gustavo Gómez, el volante colombiano Jhon Arias, el delantero argentino José ‘el Flaco’ López y el atacante brasileño Víctor Roque, entre muchos otros.

Nunca será sencillo contra el encopetado club paulista, con el que Junior solo acumula derrotas en cuatro enfrentamientos en la historia de esta Copa, y solo le ha podido marcar un gol (ver nota aparte), pero el que no espera vencer está vencido, otra vez.

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No hay quinto malo, dicen por ahí. Alfredo Arias y sus dirigidos tienen la oportunidad de demostrar en la cancha que las charreteras, el poder económico y el laureado historial de Palmeiras también se puede mandar a la quinta porra como en años anteriores se hizo con otros exigentes adversarios brasileños como Botafogo (3-1 en 2024), Fluminense (2-1 en 2021 en Libertadores y 3-0 en 2022 en Sudamericana) y Gremio (2-1 en 2011).

Arias solo registra la baja de Cristian Barrios para esta batalla. El resto de sus soldados se encuentran disponibles y ya están en la capital de Bolívar.

La escuadra rojiblanca, con un grupo 23 jugadores de los 25 profesionales que tiene inscritos en la Dimayor y en la Conmebol, arribó el lunes a la capital de Bolívar y de inmediato se fue a entrenar en el estadio Jaime Morón, que tendrá sus tribunas atiborradas de público. Todas las boletas se vendieron.

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No están en la lista de convocados Barrios, que no se pudo recuperar de una lesión que viene arrastrando, ni Jhon Navia, por decisión técnica. Tampoco los siete juveniles que están incluidos en el plantel total de ambos torneos.

En la Libertadores se pueden planillar 23 futbolistas en cada partido, mientras en la Dimayor apenas 20, y dos deben ser de la categoría sub-20.

La alineación titular es un misterio, pero extraoficialmente se conoció que Arias reforzaría la contención en el mediocampo sin renunciar a su mentalidad ofensiva.

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Ojalá Junior se inspire en la historia valiente, brava, épica y gloriosa de Cartagena, que acoge a Junior en este reto internacional mientras el estadio Metropolitano de Barranquilla se remodela y se amplía para recibir la final de la Copa Sudamericana 2026, el 21 de noviembre.

Sí, que ese espíritu de aguante y rebeldía con el cual Cartagena resistió en el pasado la amenaza de los barcos piratas, y de las tropas españolas en épocas de reconquista, se apodere de Junior en el choque contra un gigante de la talla de Palmeiras, y que sea una noche heroica…