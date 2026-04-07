Hay varias preocupaciones. No es solo una ni apenas son dos. Alfredo Arias tiene varios asuntos por resolver en Junior de cara al partido contra Palmeiras, este miércoles, a partir de las 7:30 p. m., en el estadio Jaime Morón, de Cartagena, en la primera jornada del Grupo F de la Copa Libertadores de América.

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Entre los diversos aspectos por corregir, pulir y definir se encuentra el nombre del hombre que encabezará la delantera. Aunque tiene en la mesa una baraja de cuatro cartas, la verdad es que ninguna es totalmente confiable ahora mismo. He ahí el dolor de cabeza.

Luis Fernando Muriel, Téofilo Gutiérrez, Guillermo Paiva y Carlos Bacca se encuentran disponibles para afrontar el compromiso ante el encopetado equipo brasileño, pero todos tienen más dudas que certezas como para tener claro a cuál elegir sin titubeos.

Jeisson gutiérrez Luis Fernando Muriel festeja su gol de tiro penal con el paraguayo Guillermo Paiva.

Físicamente el más fuerte en estos momentos es Paiva. Aunque viene de recuperarse de una lesión y apenas jugó 45 minutos en la derrota frente al Deportivo Cali, el paraguayo ofrece presión, asociación, despliegue y juego aéreo, el grave inconveniente, que no es menor, es la alergia al gol que viene padeciendo.

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Desde el 26 de noviembre de 2025, cuando le anotó un vital golazo al Atlético Nacional, en el empate 1-1 en Itagüí, en los cuadrangulares semifinales de la Liga II, el guaraní no sabe lo que es gritar y festejar un gol suyo. Este año no suma ni una diana. Tiene la pólvora completamente mojada.

Más esperanza de gol, con todo y que no tienen la condición física de Paiva, parecen prometer Muriel y Teo, que son los goleadores en lo que va del semestre con siete y seis anotaciones respectivamente.

Alfredo Ariza/Cortesía Junior Teófilo Gutiérrez entregándole la cinta de capitán a Luis Fernando Muriel.

Muriel se vio un poco mejor futbolísticamente frente al Cali que contra Alianza de Valledupar, Atlético Nacional y Bucaramanga, donde su estado físico lo deslució totalmente. Con todo y que despilfarró una clara oportunidad de gol, estuvo activo y participativo, y mantiene su efectividad a la hora de pararse en el punto blanco, algo que tiene su mérito, sobre todo en un equipo que ha sufrido históricamente con la falta de acierto en los penales en momentos cumbres.

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Teo no ha desentonado en el rol de atacante y ha aportado sus goles, pero sus fortalezas están en la organización del juego y de la posesión del balón. Se tira atrás, pide el balón y con su experiencia y calidad trata de elaborar acciones de peligro.

Es probable que le cueste un poco más ese rol ante un adversario que no otorga tantas ventajas en la conducción del balón y es más agresivo y veloz para la marca. La Libertadores muestra una dinámica muy diferente a la Liga y eso le puede llegar a costar.

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La otra alternativa es Bacca, quien ha gozado de menos oportunidades que sus camaradas. El porteño, que viene de una larga lesión, necesita ritmo competitivo y jugar, pero Arias solo le han brindado unos cuantos minutos.

Su capacidad goleadora y jerarquía son indiscutidas, pero se desconoce su nivel actual porque no aparece en la cancha. Los cuatro se encuentran disponibles, los cuatro tienen pro y contras. La decisión, la difícil selección, es de Arias. Es uno de sus dolores de cabeza.