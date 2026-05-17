Daniel Rivera salió satisfecho por la imagen que mostró Junior en Bogotá, aunque con la sensación amarga de haber dejado escapar la victoria en los minutos finales. El defensor rojiblanco analizó el empate 1-1 frente a Santa Fe, en El Campín, y aseguró que el equipo hizo “un partido perfecto” durante gran parte de la semifinal de ida de la Liga I-2026.

El zaguero bogotano reconoció que nuevamente hubo desconcentración en el cierre del compromiso, tal como ocurrió días atrás frente a Once Caldas, aunque le restó dramatismo a la acción que terminó en el penal del empate cardenal.

“Son jugadas fortuitas, que son aisladas dentro del contexto del partido. En esos últimos minutos ya hay mucho cansancio, pero es ahí donde nuestra concentración debe primar, y hay que mejorar en eso. Hoy mantuvimos la concentración en el 95% del juego, hacíamos un partido perfecto, pero al final llega ese penal que evita que nos llevemos la victoria para Barranquilla”, expresó Rivera.

El defensor también destacó la personalidad con la que Junior afrontó el compromiso en la capital y recordó que el rival llegaba fortalecido tras golear a América. “Todo el mundo hablaba de que Santa Fe venía de golear 4-0 a América acá, pero nosotros somos los mejores visitantes y lo seguimos demostrando”, afirmó.

Rivera explicó que el sólido funcionamiento defensivo del equipo fue producto de un trabajo táctico estudiado durante la semana, especialmente para neutralizar a jugadores como Hugo Rodallega y Nahuel Bustos.

“Todo es trabajo, todo es coordinación defensiva. Lo habíamos hablado internamente, sabíamos que la marca personal nos iba a ayudar muchísimo en este partido. Sabemos la gran trayectoria que tienen Hugo y Nahuel, también sus jugadores por fuera, como Frasica y el otro extremo, que son importantes e incisivos en ataque”, comentó.

El central añadió que, aunque Santa Fe tuvo aproximaciones, Junior logró controlar los circuitos ofensivos del conjunto cardenal.

“En varias ocasiones lo intentaron, pero logramos solventar de la mejor manera con una gran coordinación. El rival trabaja y genera opciones, las generaron, pero no fueron de mayor peligro. Hay que seguir mejorando y seguir trabajando para llegar a lo que queremos, que es el paso a la final”, señaló.

Sobre el intenso cierre del partido y la presión santafereña en los últimos minutos, Rivera insistió en que el equipo nunca perdió la calma.

“Yo siento que no nos asustamos, fue una jugada fortuita en donde el balón incluso va para afuera, es un penal que lo pueden pitar o no lo pueden pitar. Mauro casi ataja el penal, como ya lo hizo en Barranquilla. Allá se lo atajó a Dayro (Moreno) y hoy casi se lo ataja a Hugo (Rodallega). Tenemos un gran arquero”, manifestó.

El defensor dejó claro que la serie sigue completamente abierta y que en Barranquilla el objetivo será imponer condiciones desde el inicio.

“Esta serie sigue abierta, hay que tener los pies en la tierra, porque en Barranquilla hay que salir a matar al León”, dijo.

Rivera también tuvo palabras de respaldo para Jermein Peña, quien regresó a la titular luego de semanas marcadas por críticas y expulsiones.

“Jermein, primero que futbolista es un gran ser humano. Lo de poder jugar juntos, ya lo hemos hecho anteriormente y siempre tenemos una buena comunicación. Sin necesidad de hablarnos ya sabemos cómo interactuamos entre los dos, hay una buena conexión, una buena sinergia y hoy se volvió a ver reflejada. Me da mucha alegría verlo reaparecer de esa forma”, concluyó.