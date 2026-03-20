Que Dios nos coja confesados ante Palmeiras y en el resto de partidos de la Copa Libertadores. Junior volvió a mostrarse vulnerable en defensa y perdió 2-0 ante Deportivo Independiente Medellín, este jueves en el estadio Atanasio Girardot, en la jornada 12 de la Liga I.

El equipo rojiblanco no resultó goleado ante ‘el Poderoso’ gracias a las milagrosas intervenciones de Mauro Silveira, que ahogó el grito de gol en diversas oportunidades. De nada sirvió la alineación de tres defensas en el fondo, los rojiblancos volvieron a ser un flan y los anfitriones entraron tranquilos y orondos en el área del cancerbero uruguayo.

El experimento de Alfredo Arias estallo a los 4 minutos de juego. La tripleta de zagueros, conformada por Daniel Rivera, Jean Pestaña y Lucas Monzón, ni siquiera pudo sacar el cero durante cinco minutos. El mismo desorden, las mismas pifias y los amplios espacios en el mediocampo, donde Juan David Ríos trataba infructuosamente de contener en solitario. Era como tratar de apagar un enorme incendio con baldados de agua fría.

Ríos, en su desespero por despejar un balón, cabeceó hacia el centro, a ningún destino amigo, la pelota le quedó a Alexis Serna y disparó un misil incontenible que superó la estirada de Silveira.

Un gol que llenó de confianza al local y de más inseguridad a los dirigidos por Arias. Harold Rivera aportaba algo con el balón, pero nada en la recuperación. No había dique en el medio y la zona posterior era endeble Rivera, Pestaña y Monzón se enredaban, se demoraban y protagonizaban constantes desaciertos ante la presión del DIM, especialmente del incansable Francisco Fydriszewski.

Hubo una leve reacción de Junior tratando de apoderarse del balón y acercarse con peligro al arco de Salvador Ichazo, pero solo lo logró en una ocasión en una pared de Castrillón con Teo que el antioqueño redondeó con un certero remate que el portero local consiguió desviar.

Fue de lo poco que hicieron Teo y Castrillón. Paiva tampoco se notaba en la ofensiva. No había consistencia en ninguna de las líneas. Junior jugaba al garete, sometido, confuso, desordenado.

En medio de su festival de titubeos, el Medellín pegó de nuevo tras un saque de banda. Chaverra recibió un pivoteo que Daniel Rivera no pudo despejar ni bloquear, y con un remate de primera que se desvió en Pestaña, anotó el segundo.

Un 2-0 que confirmaba que no funcionó la apuesta de los tres defensores. Arias lo aceptó y sacó a Monzón, que se lesionó, para darle ingreso a Cristian Barrios.

Junior tuvo un prometedor comienzo del segundo tiempo con el ingreso de Luis Fernando Muriel, Jesús Rivas y Jánnenson Sarmiento, pero solo fue un chaparrón. La ofensiva amainó rápidamente y no se aprovecharon las oportunidades que se fabricaron.

Pestaña, en un tiro de esquina, se perdió un gol casi debajo del arco, y Muriel falló en dos definiciones (en tres si se le contabiliza una que anularon por fuera de lugar). Tras de cotudo, con papera. Una defensa frágil y un ataque sin efectividad.

Las pocas situaciones de gol que se crearon, se despilfarraron. Lo más cercano que estuvo Junior del triunfo fue cuando el árbitro Andrés Rojas suspendió durante diez minutos el partido por una invasión de hinchas a la cancha. Ganar en el escritorio “por falta de garantías” era el único camino para los tres puntos, futbolísticamente no existieron argumentos.

No terminó goleado porque los rojos también carecieron de puntería y porque Silveira lo evitó.

Cortesía Alfredo Ariza Juan David Ríos en el partido ante Medellín.

MINUTO A MINUTO

4. Gol de Medellín. Alexis Serna toma el rebote de un rechazo de cabeza de Ríos y dispara, desde fuera del área, un balazo cruzado que perfora la resistencia rojiblanca. Silveira se tiró en vano.

10. Castrillón hace una pared con Teo y remata rasante y cruzado. La pelota llevaba sello de gol, pero Izchazo la alcanzó a desviar.

22. Silveira vuela y desvía un potente remate de Montaño después de superar a Ríos.

23. Gol del Medellín. Saque de banda que la defensa de Junior no atina a rechazar, se la ceden a Chaverra y el zurdo trata de acomodar un remate rasante que se desvía en Pestaña y termina en el fondo de la red.

36. Paiva no logra cabecear un buen centro que le puso Herrera.

38. Silveira salva su portería ante remate a quemarropa de Fydriszewski.

49. Pestaña cabecea desviado, casi debajo del travesaño, un córner ejecutado venenosamente por Sarmiento.

52. Palacios despilfarra una jugada que le quedó para definir ante Silveira. Pateó sin dirección.

55. Silveira rechaza tiro a ras de grama y cruzado de Palacios.

63. Fydriszewski estrella el balón en el palo diestro de Silveira, quien luego se luce ante fortísimo remate de Fabra, que protagonizó una jugada de lujo.

67. Barrios no consigue cabecear un perfecto centro de Sarmiento. La bola le pega en el hombro al borde del área chica.

72. Muriel bota una clara opción que le sirvió Barrios. Resolvió sin la suficiente precisión.

90+2. Serna acomoda un tiro rasante y Silveira de nuevo rescata su arco.