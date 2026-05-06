¿Habrá fiesta en paz? Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, aseguró que se ha preparado un “operativo robusto” para garantizar la seguridad antes, durante y después del partido que Junior jugará contra Cerro Porteño, hoy en el estadio Jaime Morón.

“Dispondremos de un robusto dispositivo de seguridad al que se nos une el Batallón Número 12 de Infantería de Marina de la Armada Colombia, para blindar la ciudad y garantizar la tranquilidad de asistentes y deportistas”, aseguró Turbay.

En el juego contra Palmeiras, el pasado 8 de abril, se presentaron unos incidentes entre barristas del club rojiblanco y del Real Cartagena y América, en los cuales perdió la vida Gabriel Acosta Navas, de 32 años, líder de la barra de Los Kuervos.

Este jueves 7 de mayo juegan @JuniorClubSA y @CCP1912oficial en el Morón, por Copa @Libertadores.



Dispondremos de un robusto dispositivo de seguridad al que se nos une el Batallón N° 12 de Infantería de Marina de la @ArmadaColombia, para blindar la ciudad y garantizar la… pic.twitter.com/KIv50qVzP8 — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) May 6, 2026

“Seremos claros frente a lo siguiente: a Cartagena no ingresarán delincuentes disfrazados de hinchas. Cerramos las fronteras a aquellos que lleguen a hacer daño y a generar hechos de violencia. Estaremos muy atentos”, puntualizó.

En los alrededores del estadio habrá unos anillos de seguridad que obligarán al cierre de varias calles alrededor del escenario futbolero de los bolivarenses.

🚧⚽ ¡Atención, Cartagena!



Este jueves 7 de mayo prepárate para los cierres viales en la Av. Venado Flórez y la Carrera 51, por el partido de la CONMEBOL Libertadores entre Junior 🆚 Cerro Porteño.



⏰ Planifica tus recorridos con anticipación y usa rutas alternas pic.twitter.com/cZCTHQBX98 — DATT de Cartagena (@DATT_Cgena) May 6, 2026

Las barras de Junior han anunciado que trasladarán varios buses al ‘Corralito de Piedra’.

“Desde la mesa de barrismo social de Barranquilla, en articulación con las autoridades de Cartagena, invitamos a vivir la fiesta del fútbol en paz y con respeto”, expresaron Los Kuervos a través de una publicación en sus redes sociales.

“Únete a la caravana rojiblanca, alentemos al ‘Tiburón’ y regresemos todos a casa con los tres puntos”, agregó.

TODOS A CARTAGENA

Desde la mesa de barrismo social de Barranquilla, en articulación con las autoridades de Cartagena, invitamos a vivir la fiesta del fútbol en paz y con respeto. Únete a la caravana rojiblanca, alentemos al Tiburón y regresemos todos a casa con los 3 puntos. pic.twitter.com/XB8ZCPxBx7 — La Banda De Los Kuervos (@LBK_Oficial) May 6, 2026

¿CUÁNTAS BOLETAS SE HAN VENDIDO?

Este segundo encuentro copero de Junior en Cartagena no tiene la misma expectativa que el debut contra ‘el Verdao’. En esa ocasión el escenario se llenó con 17.700 espectadores, el aforo total.

Según datos de Juan Carlos Murillo, jefe de mercadeo de Junior, hasta este miércoles en la tarde solo se habían vendido 500 entradas para el choque contra Cerro Porteño.

Esa cifra, sumada a los 10 mil abonados, garantiza la presencia de al menos 10.500 personas.