Fue de lo poco rescatable. Y con todo y eso salió y dio la cara luego de la penosa presentación que hizo Junior, que cayó 2-0 ante Sporting Cristal, este martes, en el estadio Alejandro Villanueva, de Lima, por la tercera jornada del Grupo F de la Copa Libertadores.

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El mediocampista Juan David Ríos se lamentó por la caída y afirmó que equivocarse en este tipo de campeonatos se paga muy caro.

“Muy triste por esta perdida. Teníamos mucha ilusión de sumar, de conseguir los tres puntos. Nunca nos hemos visto menos que los rivales. Hemos fallado y eso en este tipo de torneos se paga”, señaló en la zona mixta.

El centrocampista, que ya es una pieza fundamental del equipo, habló sobre la expulsión de Jermein Peña.

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“Quisimos proponer. Después de la expulsión generamos ocasiones, tuvimos el balón, pero siempre es mejor con los once en cancha”, manifestó.

El volante, que llegó esta temporada procedente del Deportivo Pereira, explicó que los “pequeños detalles” marcan mucho la diferencia en esta clase compromisos.

“Estamos vivos”, dice Juan David Ríos



Pese a que Junior quedó al borde de la eliminación en la Copa Libertadores, el mediocampista se mostró positivo.



“Hay equipo, tenemos con qué. Debemos hacer las ocasiones que nos quedan”, expresó pic.twitter.com/5NOGSRqRrV — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) April 29, 2026

“Perdimos por cosas puntuales. En este tipo de torneos las fallas que se concretan en la parte de atrás son muy indispensables. A este tipo de rivales no se les puede regalar nada, porque nos cobran. Cuando las estamos teniendo no concretamos, no rematamos al arco. Hemos fallado y nos marcan y cuando nos quedan a nosotros no hemos concretado”, apuntó.

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Por último, Juan David Ríos se mostró optimista para lo que viene y expresó que “siguen con vida” en su zona.

“Todavía estamos vivos. Hay que salir a ganar, convencidos. Tenemos un gran equipo, no podemos fallar, tenemos que creérnosla. Ustedes lo ven, nosotros también. Los equipos rivales no nos están pasando por encima, sino que fallamos y nos cobran”, concluyó.