Con la aparición de Fabián Ángel en la formación titular, Junior se enfrentará al Sporting Cristal, de Perú, este martes, a partir de las 9 p. m., en el estadio Alejandro Villanueva, de Lima, en la tercera jornada del Grupo F de la Copa Libertadores.

Ángel comenzará de volante junto a Juan David Ríos, pero también podría moverse y actuar como un tercer zaguero, todo dependerá de las circunstancias del partido.

Teófilo Gutiérrez será el capitán de campo y encabezará el ataque. Yimmi Chará, Luis Fernando Muriel y Carlos Bacca esperarán su oportunidad en el banco de emergentes.

La formación titular de los ‘Tiburones’: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Jermein Peña, Lucas Monzón, Yeison Suárez; Fabián Ángel, Juan David Ríos; Joel Canchimbo, Jesús Rivas, Kevin Pérez; Teófilo Gutiérrez.