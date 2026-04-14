Alfredo Arias apuesta por el mismo once que se batió con el Palmeiras en Cartagena. El técnico uruguayo volverá a apelar este martes a la línea de tres —o de cinco, por momentos— para visitar a Cerro Porteño, en Asunción, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Jermein Peña, Daniel Rivera y Lucas Monzón vuelven a plantarse en el centro de la zaga, apoyados en los laterales por Jhomier Guerrero y Yeison Suárez, quienes también darán una mano en el medio para formar una línea de cuatro, junto a Juan David Ríos y Jesús Rivas, cuando el equipo esté en función de ataque.

Yimmi Chará y Kevin Pérez completarán el mediocampo, respaldando al único hombre en ataque, el barranquillero Teófilo Gutiérrez.

En el banco esperarán por su oportunidad jugadores como Luis Fernando Muriel, Carlos Bacca, Bryan Castrillón, Guillermo Celis, Guillermo Paiva, Joel Canchimbo, Janneson Sarmiento, entre otros.

Junior formará con: Mauro Silveira; Jermein Peña, Daniel Rivera, Lucas Monzón; Jhomier Guerrero, Juan David Ríos, Jesús Rivas, Yeison Suárez; Yimmi Chará y Kevin Pérez; Teófilo Gutiérrez.