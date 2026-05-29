Otra tristeza para el Real Cartagena. El equipo heroico cayó en la final del Torneo de la ‘B’ ante Envigado FC, al igualar 1-1 en el juego de vuelta y caer 3-2 en la ida, para ser superado en la serie definitiva por 4-3.

Los dirigidos por Álvaro Hernández no pudieron lograr la remontada, y se quedan a las puertas del primer título del año que los hubiese acercado al gran objetivo, el ascenso a primera división.

El cuadro naranja, que había hecho el 50% de la tarea en Cartagena, al imponerse por 3-2, puso rápidamente la serie 4-2, gracias al gol tempranero del exjuniorista Stiwart Acuña (14’).

Tuvo que trabajar duro el Real para lograr la igualdad, algo que solo alcanzó en el minuto 90, cuando una mano descarada e incompren-sible de un defensor naranja fue sancionada como penal. Al cobro fue el goleador Fredy Montero, que engañó por completo al cancerbero naranja para poner el 1-1 en el juego y el 4-3 en la serie.

Los minutos finales fueron de puro bombardeo heroico, teniendo el gol en un cabezazo, a la salida de una tiro de esquina, que fue despejado en la línea de gol por un rival. Ahí terminó el juego. Alegría naranja y tristeza auriverde. El Real deberá empezar de cero en el segundo semestre para buscar el título y el ascenso.