Otra tristeza para el Real Cartagena. El equipo heroico cayó en la final del Torneo de la ‘B’ ante Envigado FC, al igualar 1-1 en el juego de vuelta y caer 3-2 en la ida, para ser superado en la serie definitiva por 4-3.
Los dirigidos por Álvaro Hernández no pudieron lograr la remontada, y se quedan a las puertas del primer título del año que los hubiese acercado al gran objetivo, el ascenso a primera división.
El cuadro naranja, que había hecho el 50% de la tarea en Cartagena, al imponerse por 3-2, puso rápidamente la serie 4-2, gracias al gol tempranero del exjuniorista Stiwart Acuña (14’).
Envigado FC vs. Real Cartagena: los heroicos van por la remontada y el primer título del año en la ‘B’
Tuvo que trabajar duro el Real para lograr la igualdad, algo que solo alcanzó en el minuto 90, cuando una mano descarada e incompren-sible de un defensor naranja fue sancionada como penal. Al cobro fue el goleador Fredy Montero, que engañó por completo al cancerbero naranja para poner el 1-1 en el juego y el 4-3 en la serie.
Los minutos finales fueron de puro bombardeo heroico, teniendo el gol en un cabezazo, a la salida de una tiro de esquina, que fue despejado en la línea de gol por un rival. Ahí terminó el juego. Alegría naranja y tristeza auriverde. El Real deberá empezar de cero en el segundo semestre para buscar el título y el ascenso.