La Décima Brigada del Ejército Nacional presente en el Cesar y La Guajira, informó que más de 4.000 soldados fueron desplegados para brindar seguridad en 111 puestos de votación en ambos departamentos.

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De igual manera, otros 3000 uniformados permanecerán ubicados sobre vías principales y terciarias, además de desarrollar operaciones militares ofensivas en sectores estratégicos, con el objetivo de neutralizar cualquier amenaza que pueda afectar la tranquilidad del proceso democrático.

Estos soldados recibieron un riguroso entrenamiento previo, fortaleciendo sus capacidades mediante ejercicios tácticos y capacitaciones enfocadas en la prevención de delitos electorales, con el propósito de actuar de manera oportuna y dentro del marco legal ante cualquier situación que altere el orden público o afecte la transparencia de las elecciones.

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Para la jornada electoral, la Décima Brigada dispone de 20 equipos EOD, desplegados en el Cesar, La Guajira y en apoyo al sur de Bolívar.

“Nuestra misión es cuidar la vida de nuestros compañeros y de la población civil. Todos los días trabajamos para detectar cualquier amenaza y brindar tranquilidad a las comunidades, especialmente en esta jornada electoral. Lo más importante para nosotros es que la gente se sienta segura y pueda salir a votar con confianza”, manifestó el comandante Equipo de Despeje de Artefactos Explosivos, cabo tercero Andrey Tique.

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Finalmente, el comandante de la Décima Brigada, coronel Carlos Alberto Avilés Olaya, invitó a la ciudadanía a confiar en que sus soldados estarán prestos a brindar seguridad en todo el territorio.