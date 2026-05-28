Cuatro aprendices del Sena Regional Guajira se posicionaron entre los equipos destacados durante la hackatón Colombia 5.0, una competencia organizada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).

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El equipo Code Masters, integrado por Andrés Mora, Neider González, Igmar Lozada y Edie Robles, aprendices del programa Análisis y Desarrollo de Software del Centro Agroempresarial y Acuícola del Sena en Fonseca, obtuvo el tercer puesto con una propuesta tecnológica orientada a mejorar la administración del consumo energético en hogares y empresas.

La hackatón planteó retos relacionados con el manejo de grandes volúmenes de información y el desarrollo de soluciones innovadoras en tiempo limitado. Para los aprendices, el proceso implicó trabajar con nuevas herramientas y tecnologías, enfrentándose a desafíos que iban más allá de su experiencia previa.

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“Fue un reto bastante grande porque implicaba manejar muchas fuentes de información y aprender tecnologías nuevas en poco tiempo. Teníamos dudas, pero seguimos trabajando y al final se dieron las cosas. Nos sentimos felices porque todo el esfuerzo valió la pena”, expresó el aprendiz Igmar Lozada, uno de los integrantes del equipo.

La propuesta desarrollada, denominada Agente Solar Inteligente, utiliza inteligencia artificial para emitir alertas y recomendaciones sobre consumo energético, ayudando a los usuarios a identificar riesgos asociados a sobrecargas, administrar mejor sus equipos eléctricos y anticiparse a posibles afectaciones derivadas de apagones.

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La herramienta cuenta con una versión móvil enfocada en alertas rápidas y una plataforma web con análisis más detallados sobre comportamiento energético, permitiendo interpretar datos de consumo y generar recomendaciones para hogares o negocios.

La participación del equipo hizo parte del acompañamiento del Sena como entidad formadora vinculada al evento, fortaleciendo competencias en innovación, programación y desarrollo tecnológico entre los aprendices del departamento.

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“Este resultado refleja el talento y la capacidad de nuestros aprendices para responder a desafíos reales mediante la tecnología. Nos llena de orgullo ver cómo desde La Guajira se construyen soluciones innovadoras con potencial para impactar positivamente a las comunidades”, afirmó Marieth Orcasitas, directora (e) del Sena Regional Guajira.