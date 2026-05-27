Toda una ola de indignación ha generado el reciente acto terrorista en contra de un batallón en la ciudad de Riohacha, La Guajira, que deja hasta el momento la cifra de 12 soldados del Ejército heridos, según cifras de las autoridades.

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El ataque con explosivos estuvo dirigido contra el Batallón de Infantería Mecanizada Cartagena No. 06 y se registró en la madrugada de este miércoles lo que provocó el cierre de la Troncal del Caribe mientras Policía y Ejército mantienen control de la zona.

El Procurador, Gregorio Eljach, rechazó el hecho y aseguró que actos violentos como estos ponen “en riesgo a la población civil”. De igual manera, hizo un llamado “inmediato” a las autoridades para que procedan a la captura y judicialización de los responsables al tiempo que exigió “garantía de la vida e integridad de todos los colombianos”.

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Por su parte, la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, fue mucho más tajante y compartió en su cuenta de X un video de cómo habían quedado las instalaciones acompañado del mensaje: “Cambio en reversa”.

A su vez, el defensor de derechos humanos y director de la ONG Indepaz, Leonardo González Perafán, recordó la alerta temprana emitida por la Defensoria del Pueblo en la que se advertía la presencia y expansión de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y del Clan del Golfo, disputas por el control territorial y “graves riesgos” para la población civil.

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“Las alertas están. Lo urgente es actuar para proteger a las comunidades”, puntualizó González Perafán.

En esa misma línea se pronunció el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro Gómez Barreto, quien calificó el acto de “cobarde”. Al tiempo, precisó que las Fuerzas Militares en coordinación con la Policía Nacional y las autoridades locales, mantienen las operaciones en la zona para “fortalecer las condiciones de seguridad y avanzar en la identificación y captura de los responsables”.

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“Reiteramos nuestro compromiso de preservar la estabilidad del territorio y combatir a las estructuras criminales que buscan sembrar miedo y violencia en las comunidades”.

Entre tanto, Roberto Ortiz, concejal de Cali, en un mensaje en X escribió que “el terrorismo no tiene justificación. Todos los colombianos debemos rechazarlo sin ambigüedades ni tibiezas. ¡Fuerza a nuestras tropas!”.