Este martes la jueza 17 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá negó el allanamiento a cargos presentado la semana pasada por Olmedo López con la intención de someterse a una sentencia anticipada por su responsabilidad en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

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El pasado miércoles 20 de mayo López se allanó a los cargos de peculado por apropiación y concierto para delinquir, luego de que le fueran negados dos preacuerdos judiciales.

“Mi decisión de aceptar responsabilidad no nació hoy. No es una decisión oportunista, producto de la base procesal, y mucho menos constituye una maniobra para evitar mi responsabilidad frente a la justicia y frente al país”, afirmó López en aquella diligencia.

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Sin embargo, este martes 26 de mayo la jueza declaró que “la competencia para verificar la aceptación de responsabilidad de Olmedo de Jesús López Martínez en el estadio procesal en que se encuentran estas diligencias corresponde al Juzgado Cuarto Penal Del Circuito Especializado De Bogotá, despacho que por reparto le corresponden estas diligencias y que ya tiene una audiencia fijada para dicha situación”.

En ese sentido, indicó que la próxima audiencia contra López quedó programada para el 23 de junio.

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José Moreno, abogado del exdirector de la Ungrd, anunció que interpondrá recurso de apelación contra la decisión de la jueza, de quien dijo que solo tuvo en cuenta la fecha de radicación del escrito de acusación y no la manifestación previa de allanamiento a cargos.

“Miró la fecha de radicación del escrito de acusación, pero no valoró suficientemente el hecho de que antes de esa radicación ya existía un memorial de allanamiento”, sostuvo Moreno, según recoge ‘Blu Radio’.

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Todo comenzó en febrero de 2024 al destaparse la malversación de 46.800 millones de pesos en la compra por parte de la Ungrd de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a zonas desérticas del departamento de La Guajira mediante contratos que no cumplían los requisitos técnicos ni legales.

Según la Fiscalía, Olmedo López, que dirigió la Ungrd entre abril de 2023 y febrero de 2024, cargo para el que fue nombrado por el presidente Gustavo Petro, auspició junto con Sneyder Pinilla, exsubdirector para el Manejo de Desastres, “diferentes irregularidades para favorecer a contratistas específicos”.