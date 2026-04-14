Justo antes de que el Tribunal Superior de Bogotá anuncie la decisión sobre la apelación presentada tras la no aprobación del preacuerdo firmado entre Olmedo López y la Fiscalía General por el caso UNGRD, el exfuncionario aseguró a través de una carta que seguirá colaborando con la justicia sin importar si se aprueba o no el acuerdo.

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Hay que recordar que el exdirector de la UNGRD aceptó su responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir en mayo de 2025, acuerdo en el que se proponía una reducción de la pena a 6 años y 2 meses de prisión.

“Sin importar si se aprueba o no el preacuerdo, mi decisión de colaborar es firme, consciente y no tiene marcha atrás”, se lee en la carta de López. Agregó en el mismo escrito: “Si la justicia requiere más, habrá más”.

También indicó que sus declaraciones han señalado a “altos funcionarios del Estado; incluyendo consejería presidencial, director del DAPRE, director nacional de la Función Pública, ministros, congresistas y contratistas”, defendiendo lo señalado por él porque

“mi deber es decir la verdad completa, sin reservas ni consideraciones personales. No se trata de versiones aisladas ni de afirmaciones sin sustento”.

Por otro lado, el abogado José Moreno, quien encabeza la defensa de López, se pronunció por medio de su cuenta de X, reiterando lo dicho por su cliente, que seguirá colaborando con la justicia.

López aseveró que no tuvo la intención de salir del país ni pedir asilo político.