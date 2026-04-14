Luego de que se dieran a conocer las amenazas en contra de los candidatos presidenciales Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, el Gobierno de Estados Unidos manifestó su “profunda preocupación” por la situación.

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Así lo informó El Tiempo, según un portavoz de la administración dirigida por Donald Trump.

“La administración Trump está profundamente preocupada por los recientes reportes de amenazas contra los candidatos presidenciales colombianos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella”, señaló el funcionario al medio nacional.

“Condenamos enérgicamente cualquier intimidación o violencia dirigida contra candidatos políticos”, agregó el portavoz. También advirtió que luego del asesinato de Miguel Uribe estos hechos “son un recordatorio contundente de los días oscuros de violencia política en Colombia”.

Añadió: “Los grupos armados ilegales y las organizaciones narcoterroristas amenazan la seguridad y la estabilidad de nuestra región”.

Por otro lado, el Departamento de Estado de Estados Unidos también se pronunció sobre las amenazas recibidas por los candidatos presidenciales, según el mismo portavoz.

“Las autoridades colombianas deben investigar plenamente estas amenazas. Es nuestra firme expectativa que actúen de manera rápida y decisiva... Instamos al gobierno a mantener medidas de protección sólidas para que todos los candidatos puedan hacer campaña libre y de forma segura en todo el país”, dijo al diario bogotano.

Finalmente, indicó que Estados Unidos acompañará el proceso de elecciones presidenciales en Colombia.

“Estamos trabajando de cerca con las autoridades colombianas para apoyar los esfuerzos de fortalecimiento de la seguridad y garantizar que las próximas elecciones se lleven a cabo en un entorno transparente y seguro”, enfatizó.