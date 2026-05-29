El número de fallecidos en casi tres meses de ataques israelíes contra el Líbano aumentó este viernes a 3.324, después de que el Estado judío atacara nuevamente en la víspera varias localidades del sur del país mediterráneo, pese al alto el fuego entre ambos países.

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El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública libanés anunció en esta jornada que “el número acumulado de víctimas de los ataques en curso entre el 2 de marzo y el 28 de mayo ha llegado a 3.324 muertos y 10.027 heridos”.

Este balance llega en la misma jornada en la que delegaciones militares de Israel y del Líbano tienen previsto reunirse en el Pentágono, en Washington, para negociar una salida al conflicto con mediación de Estados Unidos.

Israel mató el jueves a decenas de personas en el sur del Líbano, sobre todo en los distritos de Sidón, Nabatieh y Tiro, tras intensos bombardeos del día anterior, pese a la celebración de Aíd al Adha, la fiesta del sacrificio musulmana.

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Pese al alto el fuego, Israel continúa atacando a diario el sur del Líbano, mientras que el grupo libanés chií Hezbolá lanza también decenas de drones contra el norte de este país y contra los soldados que Israel mantiene en parte de su territorio, donde está extendiendo la zona que ocupa.