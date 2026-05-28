Al menos 16 estudiantes murieron este jueves en Kenia en el incendio del internado de la Academia Femenina Utumishi en Gilgil, en el condado de Nakuru (centro-oeste), confirmó la Policía.

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Otras 74 estudiantes fueron hospitalizadas tras el incidente, que ocurrió a las 04:30 hora local (01:30 GMT) y cuyas causas aún se desconocen, según un informe de la Policía publicado por medios locales.

En el internado, que daba alojamiento a 220 estudiantes de educación secundaria a unos 120 kilómetros de Nairobi, se han desplegado efectivos del servicio de bomberos, las Fuerzas de Defensa de Kenia (KDF) y la Cruz Roja, entre otros servicios de emergencia.

El presidente de Kenia, William Ruto, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas, pero sin mencionar una cifra de fallecidos.

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“No hay palabras que puedan aliviar el dolor de perder vidas jóvenes llenas de promesas, esperanza y sueños para el futuro. Como nación, nos unimos al duelo de los padres, tutores, maestros y compañeros estudiantes que están sufriendo esta tragedia inimaginable”, publicó Ruto en su cuenta de la red social X.

Además, el presidente detalló que las autoridades investigan las causas del incendio, para lo que se han trasladado al lugar de los hechos el ministro del Interior, Kipchumba Murkomen, el de Educación, Julius Ogamba, y el jefe de la Dirección de Investigaciones Criminales (DCI) de la Policía, Mohamed Amin.

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Por su parte, los servicios de la Cruz Roja dan apoyo psicosocial a estudiantes y familias afectados.

Videos publicados en redes sociales muestran un gran incendio por la noche en uno de los edificios del internado.

🇰🇪 Al menos 16 personas murieron y otras 74 resultaron heridas en un incendio en una residencia estudiantil en el condado de Nakuru, en el centro de Kenia, informó el portal Kenyans.



Según sus datos, el incendio se desató alrededor de la 1:00 de la madrugada (22:00 GMT),… pic.twitter.com/DvkT9XIBKG — 𝐄𝐮𝐫𝐞𝐤𝐚 𝐍𝐞𝐰𝐬 📰💻 (@EurekaNews10) May 28, 2026

En otras imágenes se puede apreciar que la Policía ha limitado el acceso al recinto mientras los servicios de emergencia realizan tareas de búsqueda y rescate, así como a una multitud de personas congregadas en los alrededores.

Esta tragedia evoca recuerdos de otros incendios en escuelas de Kenia, como el del internado masculino de la Academia Hillside Endarasha de Kieni, en el condado de Nyeri (centro), ocurrido en septiembre de 2024 y que se cobró la vida de 21 niños de entre 9 y 13 años.

También pesa en la memoria colectiva keniana el desastre de 2001 en el internado de la escuela de secundaria de Kyanguli en el condado de Machakos, fronterizo con Nairobi, que dejó 67 muertos de entre 15 y 19 años.