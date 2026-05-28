Una compleja situación de orden público se registra en el departamento del Guaviare tras los intensos combates armados entre facciones disidentes de las FARC. De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, los enfrentamientos, que iniciaron la noche del pasado lunes 25 de mayo, podrían haber cobrado la vida de menores de edad que integraban estas organizaciones ilegales. Aunque todavía no se dispone de un balance consolidado de víctimas mortales, el Gobierno Nacional ya adelanta las respectivas labores de verificación en el terreno.

Le puede interesar: Defensoría del Pueblo exige justicia tras la muerte de una bebé de seis meses víctima de violencia sexual en Tolima

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció la noche del 27 de mayo para alertar sobre la gravedad de los hechos ocurridos en el sector de Barranco Colorado, una zona rural ubicada a más de 100 kilómetros al oriente del casco urbano de San José del Guaviare. A través de sus declaraciones oficiales, el jefe de la cartera confirmó el choque armado entre las estructuras que responden a los alias de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’.

Sánchez detalló que el enfrentamiento dejó múltiples víctimas fatales, quienes presuntamente serían integrantes de los grupos armados en disputa. El ministro manifestó su preocupación ante el posible deceso de jóvenes en el lugar, señalando que estos acontecimientos evidencian “el desprecio de estas estructuras por la vida humana desde edades muy tempranas y ratifican que siguen cometiendo crímenes de guerra y de lesa humanidad”.

Vea aquí: El Eln desata escalada terrorista en antesala de las elecciones

Entre las bajas reportadas preliminarmente en la zona selvática se encontraría alias Negro Primo o ‘Domingo Bicho’, quien ha sido señalado por inteligencia militar como uno de los cabecillas de las disidencias comandadas por alias Iván Mordisco.

Las disputas por el control de economías ilícitas enfrentan a las estructuras de alias Iván Mordisco y Calarcá

De acuerdo con fuentes del Ejército Nacional, la confrontación armada involucra directamente a la Estructura 44 Bloque Amazonas, alineada con la facción de ‘Iván Mordisco’, y a la Estructura Isaías Carvajal del Bloque Jorge Suárez Briceño, bajo las órdenes de alias Calarcá.

Lea también: Disidencias de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’ se enfrentaron en Guaviare por disputas de narcotráfico y extorsión: mindefensa

El trasfondo de esta guerra interna responde a una pugna abierta por el dominio de territorios estratégicos. Al respecto, el ministro Pedro Sánchez explicó que “Las estructuras criminales de alias Mordisco y ‘Calarcá’ se enfrentaron entre sí en el sector de Barranco Colorado, jurisdicción de San José del Guaviare, a más de 100 kilómetros al oriente del casco urbano, por disputas relacionadas con narcotráfico, extorsión y otras economías ilícitas”.

Inteligencia militar sostiene que el sur del departamento del Guaviare se ha convertido en uno de los puntos críticos del país donde ambas organizaciones criminales se disputan con violencia las rutas de movilidad y las rentas ilegales derivadas de sus actividades delictivas.

Le sugerimos: Se conocen detalles de las denuncias en el CNE en contra de la campaña de Iván Cepeda tras eventos públicos a pocos días de las elecciones

Este escenario ya cuenta con antecedentes sangrientos este año: en enero pasado, las autoridades regionales advirtieron la presencia de 26 cuerpos de personas muertas en carreteras del caserío La Paz, en el municipio de El Retorno, hechos que también fueron atribuidos a esta misma disputa territorial.

Autoridades despliegan operativos para la identificación de los cuerpos

Frente a la emergencia, unidades de la Fuerza Pública se encuentran movilizándose hacia el área rural de San José del Guaviare con el doble propósito de restablecer el orden institucional, proteger a la población civil y fortalecer las acciones del Plan Democracia. Las Fuerzas Militares mantienen operaciones activas en la región para asegurar el perímetro y permitir el ingreso seguro de los organismos judiciales a la espesura de la selva.

En otras noticias: Subsidio de Colpensiones por fallecimiento: familias podrían recibir más de $17 millones

Las labores de levantamiento e identificación de los cadáveres se realizan de manera articulada entre el Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Las autoridades han enfatizado que la prioridad actual es esclarecer la magnitud real de los combates y verificar la identidad de todos los fallecidos de manera rigurosa. Respecto al flujo de información para el país, el ministro Sánchez aseguró que “Una vez se consolide la información oficial, será comunicada oportunamente a la opinión pública”.