La Defensoría del Pueblo repudió el ataque terrorista perpetrado contra el Batallón Cartagena del Ejército Nacional, en Riohacha, La Guajira, que causó heridas en una docena de soldados que se encontraban en la instalación militar en la madrigada de este miércoles.

“Expresamos nuestra solidaridad con la Fuerza Pública y, especialmente con quienes resultaron heridos, así como con sus familias”, comenzó diciendo la entidad a través de un comunicado difundido sobre el mediodía de este miércoles.

Lo que más le preocupa a la Defensoría es que En la zona donde ocurrió este atentado habitan comunidades wayuu y se ubican la Universidad de La Guajira, donde estudian más de 10 mil personas, además de un colegio muy cercano.

“La cercanía de estos entornos educativos y civiles con el atentado demuestra la gravedad de este tipo de acciones armadas que ponen en riesgo a estudiantes, docentes, niñas, niños, jóvenes y población civil”, se lee en la comunicación.

Asimismo, reiteraron la Alerta Temprana 020 de 2025 donde advirtieron los riesgos para la ciudad de Riohacha por las disputas territoriales entre grupos armados ilegales y los riesgos que estas confrontaciones generan para las comunidades que habitan la zona.

En ese sentido, llamaron al Gobierno nacional y a las autoridades competentes para que adopten “medidas urgentes” de protección y prevención en esta zona y se fortalezcan las acciones para “proteger a la población civil de los efectos del conflicto armado”.

“Reiteramos a los grupos armados ilegales la obligación de respetar el derecho internacional humanitario y evitar acciones que pongan en peligro a las comunidades y entornos educativos”, cerraron.

Recompensa por los responsables

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una recompensa por información que permita la captura de los integrantes del ELN que perpetraron el atentado con explosivos.

“El terrorismo se combate con prevención, y la clave de ello es la información. Hasta 200 millones de pesos por información que permita evitar efectivamente cualquier atentado terrorista y capturar a los responsables. Llame al 157”, informó el ministro.

En el trino dejó en claro que esta acción terrorista es una reacción ante los fuertes golpes que la Fuerza Pública le ha asestado a este "cáncer criminal“.

Además de catalogar esto como un crimen de lesa humanidad y violación de los derechos humanos, aseguró que “el terrorismo es una acción cobarde y de debilidad del cartel de asesinos y secuestradores del ELN”.