Este viernes 29 de mayo finaliza el beneficio del 10% de descuento por pronto pago del impuesto vehicular de la vigencia 2026 en el departamento de Córdoba. Los contribuyentes tienen la oportunidad de ponerse al día aprovechando este alivio tributario que les representa un ahorro.

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Este año la gobernación de Córdoba logró habilitar más alternativas de pago para facilitarle a las personas este proceso, desde cualquier lugar del territorio cordobés. De manera presencial lo pueden hacer en puntos Récord en Córdoba, puntos SuperGiros a nivel nacional, almacenes Éxito y en la oficina de Rentas Departamentales,en el centro comercial Places Mall, segundo piso.

Además, se puede pagar de forma virtual a través del portal web de impuestos en la página oficial de la Gobernación de Córdoba www.cordoba.gov.co.

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“Al aprovechar los descuentos ahorran dinero y aportan a la ejecución de más obras de infraestructura vial en todo el territorio. De esta manera, seguimos mejorando las condiciones de vida de todos los cordobeses. Con la ayuda de todos los cordobeses seguiremos construyendo obras que optimizan la movilidad y reactivan la economía”, anotó el gobernador Erasmo Zuleta Bechara.