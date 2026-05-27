Mediante su cuenta personal de la red social X, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una recompensa por información que permita la captura de los integrantes del ELN que perpetraron el atentado con explosivos en las instalaciones del Batallón de Infantería Mecanizado N.° 6 Cartagena, en Riohacha, La Guajira.

“El terrorismo se combate con prevención, y la clave de ello es la información. Hasta 200 millones de pesos por información que permita evitar efectivamente cualquier atentado terrorista y capturar a los responsables. Llame al 157”, informó el ministro.

En el trino dejó en claro que esta acción terrorista es una reacción ante los fuertes golpes que la Fuerza Pública le ha asestado a este cancer criminal.

Además de catalogar esto como un crimen de lesa humanidad y violación de los derechos humanos, aseguró que “el terrorismo es una acción cobarde y de debilidad del cartel de asesinos y secuestradores del ELN”.

De igual manera, se unió al rechazo categórico de toda Colombia frente a este crimen, y destacó la “determinación absoluta de nuestra Fuerza Pública para neutralizar esta amenaza para el país y evitar que vuelvan a ejecutar atentados terroristas”.

Finalmente, expresó que “en épocas de elecciones, algunos grupos en áreas muy focalizadas intentan generar terror físico o mediático para influir en los votantes. No permitiremos que la barbarie altere la democracia”.