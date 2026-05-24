La Policía Nacional, en coordinación con el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de dos presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado (GAO) Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN).

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Se trata de alias la Máquina y ‘Tatiana’, del Frente Javier Cáceres, de la estructura criminal.

La diligencia de allanamiento y registro se llevó a cabo en la calle 48 con carrera 10, del barrio Tawaira. Durante el procedimiento judicial, las autoridades hallaron al interior de la vivienda una pistola con dos proveedores y munición para la misma, además de una granada de fragmentación.

Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente, donde deberán responder por los delitos que les sean imputados por la Fiscalía General de la Nación.

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Gatillero de ‘Naín’

Alias la Máquina, es un señalado sicario de ‘La Especial’ y hombre de confianza de alias Naín, cabecilla del también llamado ‘Clan Pachenca’, que terminó capturado después de meses siendo relacionado con una cadena de homicidios que sembró miedo en distintos sectores en Riohacha.

Arma letal

El arma que tenía escondida alias la Máquina en su vivienda, es nada más y nada menos que la Glock 18, pistola de asalto de calibre 9x19 mm Parabellum, famosa por su selector de tiro que permite cambiar entre modo semiautomático y completamente automático, con capacidad de disparar ráfagas a una velocidad cercana a los 1.200 tiros por minuto.

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Con cargadores extendidos de hasta 33 cartuchos, el arma puede comportarse prácticamente como una mini Uzi.

Las autoridades ahora buscan determinar si esa misma pistola habría sido utilizada en algunos de los asesinatos atribuidos al capturado.

Finalmente, el coronel Salomón Bello Reyes, comandante del Departamento de Policía La Guajira, destacó la importancia de este resultado operativo y reafirmó el compromiso institucional en la lucha contra el crimen organizado.

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“Este importante resultado operacional demuestra el trabajo articulado entre la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación para enfrentar de manera contundente a las estructuras criminales que afectan la seguridad y convivencia ciudadana. Seguiremos adelantando acciones investigativas y operativas que permitan garantizar la tranquilidad de los habitantes de Riohacha y de todo el departamento de La Guajira”, manifestó el oficial.