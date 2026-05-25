Un juez de control de garantías de Riohacha (La Guajira) impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Arley Torrado Ramírez y Moisés Carreño Becerra de 25 y 53 años, respectivamente, por su aparente participación en el hurto de cuatro vehículos.

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Los hechos investigados ocurrieron el pasado 16 de mayo cuando los ahora procesados, en compañía de otras personas, ingresaron a un parqueadero de depósitos judiciales ubicado en la capital del departamento y extrajeron los automotores y otros objetos de valor.

Las autoridades activaron un plan candado que permitió la captura en flagrancia de las dos personas, una en a la vía que comunica a Riohacha con Santa Marta; y la otra, en la vía que conecta a Barrancas con el sur de La Guajira.

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Durante el procedimiento fueron recuperadas una consola de video juegos, un computador portátil, 58 licencias de tránsito y las llaves de los vehículos.

Una fiscal de la Seccional Guajira les imputó los delitos hurto calificado agravado y falsedad marcaria, cargos que fueron aceptados.