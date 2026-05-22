Agentes especiales de la Dijín de la Policía Nacional, capturaron en las últimas horas a cuatro personas vinculadas a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), por presuntos hechos de corrupción en los años 2021 y 2022 en La Guajira.

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Los privados de la libertad son los funcionarios Carlos Andrés Pérez, Jorge Ariza, Erwin Escudero y la pensionada Ladys Benítez.

Las diligencias judiciales se registraron en lugares de residencia de los mencionados y las oficinas de la entidad en Riohacha.

La investigación surgió luego de la denuncia de representantes de la IPS Medicar, ubicada en la capital del departamento. En la que señalan que los funcionarios presuntamente habrían solicitado dinero para modificar datos en el sistema y reducir el valor de una sanción por presuntas inconsistencias tributarias.

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De igual manera, la acusación revela que la multa inicial rondaba los 560 millones de pesos, la cual disminuirían a $386 millones, sin embargo, supuestamente la IPS Medicar se negó a pagar.

El supuesto ofrecimiento ilegal habría surgido luego de la visita de uno de los funcionarios a la sede de la IPS para la revisión de los libros contables de la entidad. Ya que después les notificaron inconsistencias en facturas.

Se conoció que existen otras denuncias en la Dian, sobre presuntas exigencias económicas a personas y entidades señaladas de infringir normas tributarias, principalmente relacionadas con el IVA.

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Durante la audiencia virtual, un fiscal especializado delegado por el ente acusador, les imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y prevaricato por acción. Y finalmente, la jueza quinta penal de Riohacha con funciones de control de garantías, Viviana Zafra, le aplicó medida de aseguramiento en centro de reclusión, de manera preventiva, mientras avanzan las investigaciones.