La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes inició una indagación preliminar contra el presidente Gustavo Petro, luego de conocerse un audio atribuido a alias Pipe Tuluá, líder de la organización criminal ‘La Inmaculada’, en el que supuestamente menciona aportes económicos a la campaña Petro Presidente 2022.

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“Señala los audios publicados que presuntamente alias Pipe Tuluá contaría con supuestas pruebas de los dineros entregados, como videos, audios y soportes de consignaciones. Adicionalmente, se indica que alias Pipe Tuluá también habría señalado que los dineros no solo se habrían destinado a la campaña presidencial, sino también a otros asuntos relacionados con la DIAN y que esas pruebas serían entregadas a las autoridades de Estados Unidos”, indica el auto emitido por la Comisión de Acusación.

Ante estos señalamientos, la corporación ordenó la recolección de pruebas para avanzar en las averiguaciones del caso.

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“Para el logro de los fines previstos en la etapa de investigación previa, este despacho ordena lo siguiente: 1. Oficiar, a través de la Secretaría de la Comisión Legal de Investigación y Acusación, a la Fiscalía General de la Nación para que, con destino a esta investigación: 1.1. Informen y entreguen copia de las actuaciones, investigaciones, noticias criminales, procesos, preacuerdos, condenas, solicitudes de extradición, informes de policía judicial y demás documentos que cursen o hayan cursado en contra de alias Pipe Tuluá, especialmente aquellos relacionados con la estructura criminal denominada ‘La Inmaculada’, financiación de actividades ilícitas, lavado de activos, narcotráfico, extorsión, concierto para delinquir, corrupción, pagos a terceros, vínculos con funcionarios públicos o contactos con personas relacionadas con campañas políticas”, se lee en el documento.