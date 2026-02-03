Desde Washington y minutos antes de reunirse con su homólogo estadounidense Donald Trump, quien lo ha cuestionado por la lucha antidrogas, el presidente Gustavo Petro confirmó la extradición de alias Pipe Tuluá y reiteró que el cabecilla de la banda criminal La Inmaculada intentó comprar funcionarios y el proceso de paz con el Gobierno.

“Ha sido extraditado de acuerdo a mi orden, el señor alias Pipe Tuluá, jefe de una de las bandas más sanguinarias del centro del Valle del Cauca. Intentó comprar funcionarios y comprar la paz. La paz no se compra, se hace si el corazón la acepta como el camino para acabar la violencia. Quien desee hacer la paz con la sociedad colombiana debe saber de antemano que la sinceridad es fundamental, que la mentira y la utilización solo llevará al fracaso y a la muerte. La paz no se compra ni se vende”, escribió el mandatario este martes en sus redes sociales.

El jefe criminal fue extraditado este martes en medio de labores de cooperación bilateral.

El Ministerio de Defensa informó que alias Pipe Tuluá era cabecilla de una estructura criminal de alto impacto, responsable de homicidios, narcotráfico internacional, extorsiones y de seguir delinquiendo desde prisión.

Además, tenía vínculos con redes del suroccidente del país, con el cartel del Clan del Golfo, disidencias y organizaciones internacionales dedicadas al envío de cocaína hacia los Estados Unidos de América.

“Con esta extradición se rompen cadenas de mando, financiación y coordinación internacional. Se debilitan alianzas criminales, se corta el flujo de recursos ilícitos y se envía un mensaje claro a estas estructuras: el camino es acogerse a la legalidad o enfrentar todo el peso de la justicia y la ley. Este resultado demuestra que el narcotráfico no encuentra refugio ni fronteras seguras. Colombia es un socio confiable y seguirá trabajando con los Estados Unidos desde el respeto, la cooperación y los hechos, protegiendo a los ciudadanos y asfixiando a quienes viven del crimen”, se lee en el comunicado oficial.