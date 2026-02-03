Finalmente Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, fue extraditado a Estados Unidos en la madrugada de este martes 3 de febrero, en medio de un fuerte operativo de seguridad en Bogotá.

La Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) lideró el operativo, que contó con la participación de 70 uniformados, drones, helicópteros y la coordinación directa con agentes de la DEA y los US Marshals.

El coronel Elver Alfonso, director de la Dijín, explicó por qué el operativo en el traslado de ‘Pipe Tuluá’ desde la estación de Los Mártires, en el centro de Bogotá, hasta la base antinarcóticos del aeropuerto militar de Catam.

“Teníamos informaciones de que se quería escapar, de que había intenciones de la estructura delincuencial que él aún seguía dirigiendo, de hacer un rescate”, señaló el oficial, a Blu Radio. Agregó que por eso se decidió realizar el operativo durante la madrugada para así “mitigar al máximo cualquier intento de fuga o sabotaje al traslado”.

“Planeamos cada detalle junto con las agencias internacionales. Hacerlo de madrugada garantizaba velocidad, discreción y seguridad total”, explicó el coronel en el medio nacional.

Añadió que todo se coordinó con las autoridades de Estados Unidos: “Queda en evidencia una cooperación internacional sólida y efectiva, producto del trabajo articulado de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la DEA”.

Hay que recordar que ese delincuente era señalado como el cabecilla de la banda La Inmaculada, organización señalada de imponer el terror en Tuluá y otros municipios del Valle. Su extradición fue autorizada por la Corte Suprema de Justicia en el año 2025.