El registrador nacional, Hernán Penagos, indicó que de momento descarta el traslado de puestos de votación para las elecciones presidenciales a celebrarse el próximo 31 de mayo, esto luego de algunas peticiones por parte de partidos políticos por, según expusieron, falta de garantías para ejercer el sufragio en algunas zonas de Colombia por riesgos de seguridad.

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“Por ahora no se ha tomado decisión de trasladar ningún puesto o mesa de votación. Hay que decir que esas decisiones de traslados de puestos de votación no los toma la Registraduría exclusivamente, tiene que ser a instancias de las comisiones municipales de garantías electorales que se reúnen en cada uno de los municipios de toda Colombia con las diferentes autoridades”, sostuvo el registrador en diálogo con medios de comunicación.

Sobre los riesgos de seguridad que pueden enfrentar algunos puestos de votación, Penagos señaló que la fuerza pública se desplegará “con tiempo” para que así puedan llegar con anticipación los kits electorales y que, además, se “asegure la zona para que la ciudadanía pueda votar y lo pueda hacer de manera libre”.

“Aquí no se trata solamente de instalar las mesas de votación para que las personas voten, sino que lo puedan hacer con libertad. Y esa es una tarea que se está trabajando, insisto, con la Procuraduría, el Ministerio de Defensa y la cúpula militar”, puntualizó.

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Aseveró que algunas zonas como el nordeste antioqueño, zonas del Cauca, algunos lugares de Nariño, el mismo Catatumbo, Chocó y parte de Putumayo contarán con un mayor pie de fuerza para que los ciudadanos puedan salir a votar sin la amenaza de grupos armados.

Las palabras de Penagos llegan después del pedido del director nacional de Cambio Radical, Germán Córdoba Ordóñez, que solicitó “el traslado de puestos y mesas de votación desde zonas sin garantías hacia lugares seguros que permitan el ejercicio libre del sufragio” tras las denuncias de presuntas presiones por parte de grupos armados para votar por el candidato oficialista Iván Cepeda.

“En ese sentido, se solicitó a la Registraduría Nacional la adopción inmediata de medidas extraordinarias para garantizar condiciones seguras y transparentes en el proceso electoral”, indicó el partido en un comunicado.

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En ese sentido, también exigieron el fortalecimiento de la presencia de la fuerza pública, especialmente del Ejército Nacional, en las regiones afectadas. También el acompañamiento permanente de la fuerza pública a los pliegos electorales hasta su llegada a los centros de escrutinio. Y “la presencia activa de misiones de observación electoral, tanto nacionales como internacionales, en zonas de alto riesgo”.