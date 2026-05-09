El exvicepresidente Germán Vargas Lleras, fallecido el viernes en Bogotá a los 64 años de edad, será velado este sábado y domingo en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería.

Se espera a que ese palacio, situado en el centro de Bogotá y que fue sede del Ejecutivo hasta 1980, cuando el Gobierno se trasladó a la Casa de Nariño, acuda durante los dos días la clase política colombiana, que ha hecho una pausa en sus diferencias en plena campaña para las elecciones presidenciales del 31 de mayo para elogiar al fallecido político de derecha.

Cambio Radical lo definió como un “servidor público incansable y una de las voces más firmes y determinantes de la política colombiana. Su carácter, su visión de país y su entrega absoluta al servicio de Colombia marcaron la historia de nuestra colectividad y de toda una generación de liderazgo público”.

Vargas Lleras, una figura prominente de la derecha del país, era nieto del expresidente liberal Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) y tuvo una dilatada carrera política en la que fue concejal, senador, ministro y, para finalizar, vicepresidente entre 2014 y 2017, en el segundo mandato de Juan Manuel Santos (2014-2018).

En dos ocasiones fue candidato presidencial, en 2010 y 2018, pero salió derrotado a pesar de pertenecer a una de las dinastías políticas del país.En el mismo Palacio de San Carlos en el que será homenajeado este fin de semana fue velado en 1994 su abuelo, quien ejerció la presidencia desde esa edificación, declarada Monumento Nacional en 1975.

El presidente Gustavo Petro situado en las antípodas políticas de Vargas Lleras, reconoció el viernes, al dar la noticia de su fallecimiento, que el político de derechas, “tanto en el Senado como en campaña se comportó como un gladiador”.

“En general contradictor mío, lamento que su seriedad en el debate desaparezca. Le envío a su familia mi sentido pésame”, manifestó Petro en su cuenta de X. E