A propósito del anuncio de Canacol Energy sobre la suspensión de contratos, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que el abastecimiento de gas en el país está “garantizado”.

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“Ahora está garantizado el abastecimiento de gas. Nos preocupa los anuncios que ha hecho Canacol. Creemos que no son irresponsables para con el país”, señaló el ministro sobre el tema.

Agregó: “Esperemos a ver cuál es el resultado (de la audiencia), pero están activados (los protocolos) y formados todo el gobierno, entre eso la Superintendencia de Servicios Públicos, cuyo propósito es proteger los usuarios y la Superintendencia de Sociedades que no permita pues que una compañía que puede ser canadiense, pero que opera en Colombia, vaya a dejar un mercado tirado y dejando industrias y dejando gente al vaivén. Este tipo de proyectos lo que dan son señales de mediano y largo plazo de que estamos en el camino correcto”.

Hay que recordar que el Tribunal de la Corte del Rey de Alberta (Canadá) aplazó para el viernes 15 de mayo la audiencia en la que evaluará la solicitud de la compañía Canacol Energy para la terminación anticipada de sus contratos de transporte y suministro de gas natural con empresas en Colombia.

Dicha audiencia, que en primera instancia iba a ser desarrollada este viernes, fue reprogramada luego de que la empresa solicitara más tiempo para explorar modificaciones de mutuo acuerdo de los contratos de transporte y de suministro de gas natural suscritos con sus clientes.

Actualmente, Canacol abastece parte de la demanda de siete departamentos de la Costa Caribe y algunos municipios de Norte de Santander, incluyendo hogares, comercios, industrias, transporte y una planta térmica en Sahagún (Córdoba). Si bien la empresa mantiene contratos en firme por cerca de 110 millones de pies cúbicos diarios (MPCD), su producción promedio en abril se ubicó en 75 MPCD, equivalente al 7,5 % de la demanda nacional.

Tras el anuncio de Canacol, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios activó todo un plan de vigilancia especial sobre las filiales de la compañía.

Además, dijeron que monitorearan el cumplimiento de las condiciones pactadas en los contratos suscritos entre Canacol y los comercializadores de gas. “El objetivo es asegurar que la ejecución de dichos contractos se ajuste al marco regulatorio vigente, verificando que no existan distorsiones en los precios y garantizando que el flujo de gas pactado llegue a los distribuidores sin contratiempos”.

En el marco de este proceso de inspección y vigilancia, la entidad adelantará visitas técnicas y actuaciones de seguimiento al agente de producción-comercialización, con el fin de “verificar las condiciones operativas”.