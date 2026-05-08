El presidente Gustavo Petro achacó este viernes el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, director de la revista digital local El Confidente, cometido en el departamento de Antioquia (noroeste), a una disidencia de las antiguas FARC.

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“Fue asesinado por Jhon Edison Chalá Torrejano del frente Darío Gutiérrez, que es un grupo dividido del Frente 36, hoy completamente fragmentado en diversos grupos delincuenciales”, expresó Petro en la red social X sobre el crimen, cometido en el municipio de Briceño.

El joven de 25 años desapareció el martes cuando “realizaba labores periodísticas” en una zona en disputa en Antioquia entre el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, y el Frente 36, que hace parte del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), una disidencia con la que el Gobierno tiene negociaciones de paz.

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Según Petro, “con esta banda de Edison Chalá no existe negociación alguna con el gobierno. La banda de Edison se dedica al control de la minería ilegal del oro”.

He conversado con la señora Gloria, madre de Mateo y le he expresado mi sentido pésame y hablaremos personalmente después.



La zona de Briceño, San Andrés de Cuerquía y aledañas es de intensa confrontación entre grupos ilegales de minería ilegal y se ha convertido en la región… — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 8, 2026

El cuerpo de Pérez fue encontrado este viernes por una comisión humanitaria formada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Defensoría del Pueblo que se desplazó hasta la vereda de Palmichal, en Briceño, donde fue asesinado.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) recordó que Pérez “se convirtió en una voz fundamental para la comunidad local” porque en su portal “informó y cubrió corrupción, orden público, seguridad y política local”.

Las publicaciones del joven, que además estudiaba Ciencia Política en la Universidad Nacional en Medellín, “visibilizaron problemáticas que afectan directamente a las comunidades”, agregó la FLIP.

“Por ello, Mateo enfrentó presiones legales, como tutelas y citaciones a conciliación por sus investigaciones sobre economías ilícitas vinculadas a actores armados”, agregó la organización.

Desde 2022 fueron registradas 387 agresiones contra la prensa por parte de los grupos armados, por lo que la FLIP hace un llamado al Gobierno para que “deje de ser indiferente” frente a estos ataques “y adopte medidas reales de protección para quienes están en riesgo y en situación de vulnerabilidad”.

Durante el Gobierno del presidente Petro, que comenzó el 7 de agosto de 2022 y culmina en tres meses, han sido asesinados ocho periodistas.

“Con el caso de Mateo Pérez, hemos registrado 170 periodistas asesinados por razones vinculadas a su oficio desde 1977. Con 22 casos, Antioquia es uno de los departamentos que más ha aportado periodistas a esta larga y dolorosa sala de redacción de ausentes. Ejercer el periodismo es una labor de alto riesgo”, señaló la FLIP.

El procurador general de Colombia, Gregorio Eljach recibió “con profunda indignación” la confirmación del asesinato del joven periodista.

“Me solidarizo con el dolor de su familia, compañeros y colegas periodistas, y repudio las acciones ignominiosas de los delincuentes que acabaron con la vida de Mateo Pérez”, señaló el procurador.