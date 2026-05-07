Pedro Sánchez, ministro de Defensa, informó este jueves 7 de mayo en una rueda de prensa que las autoridades mantienen la búsqueda del periodista Mateo Pérez Rueda, quien fue reportado como desaparecido en el municipio de Briceño, Antioquia, luego de adelantar una labor periodística en la zona.

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Según Sánchez, se están empleando todas las capacidades institucionales para dar con su paradero y regresar a Pérez Rueda a su entorno familiar. En ese sentido, señaló que “en este momento, la información que tenemos es que está desaparecido”.

Sánchez agregó que los equipos de inteligencia militar y policial continúan desplegados en el área para esclarecer lo ocurrido con el comunicador. “Inteligencia militar y policial están activadas con todas las capacidades para conocer la situación real del periodista Mateo Pérez. La información que circula es que estaría muerto, pero es información que no tenemos confirmada, lo estamos buscando”.

Mateo Pérez Rueda, periodista de la Revista El Confidente y oriundo de Yarumal, Antioquia, fue visto por última vez el pasado martes 5 de mayo en la vereda Palmichal, donde realizaba una investigación sobre hechos recientes de violencia y desplazamientos forzados en la región. Antes de perderse su rastro, el comunicador visitó la alcaldía, el hospital y la estación de Policía de Briceño para recopilar testimonios y datos oficiales.

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Habitantes del sector advirtieron que, pese a las alertas sobre el riesgo de movilizarse en zonas con fuerte presencia de grupos armados, el periodista continuó con su trabajo de campo. Un poblador señaló que “Los integrantes de los grupos armados están muy alerta frente a extraños por la misma confrontación que viven”, en referencia a los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc.

Por otra parte, el ministro de Defensa anunció recompensas de hasta 640 millones de pesos por información que permita ubicar a alias Primo Gay, identificado como presunto cabecilla de la estructura 36 de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Calarcá. También se ofrecieron hasta 300 millones de pesos por alias Víctor Chala, señalado integrante de esa misma organización criminal, quien estaría vinculado a la desaparición.

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Perfil de ‘Víctor Chala’

Según reportes de inteligencia, alias Víctor Chalá tendría más de 15 años de historial delictivo y sería uno de los encargados del manejo financiero de la estructura armada, principalmente a través de extorsiones. Las autoridades lo vinculan con actividades ilegales en departamentos como Huila, Tolima y Antioquia, además de la planificación y ejecución de acciones violentas con explosivos.