El Consejo Superior de la Judicatura advirtió este jueves en un comunicado que rechaza “de manera categórica el anuncio realizado por el denominado Frente de Guerra Oriental del ELN, informando que ha sometido a un ‘juicio revolucionario’ a los agentes de la Dirección de Protección y Asistencia del CTI, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, secuestrados desde el 8 de mayo de 2025 en el departamento de Arauca”.

Leer más: “Ninguna organización al margen de la ley puede sustituir a la justicia”: Federación Nacional de Departamentos sobre anuncio del ELN

Pone de presente la alta corte en este sentido que “estos hechos reprochables constituyen una flagrante violación del orden constitucional, del Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos”.

Explica además que “ningún grupo armado ilegal tiene autoridad, legitimidad ni competencia para juzgar, procesar o decidir sobre la vida, la libertad o la dignidad de servidores públicos ni de ningún ciudadano”.

Ante esto, la corporación expresa su solidaridad con los agentes del CTI, los servidores de la Policía Nacional, Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, secuestrados desde esa fecha y, especialmente, con sus familiares y allegados.

Le puede interesar: Hombres armados asaltan a trabajadores del Sena en área rural de Maicao, La Guajira

“Hacemos un llamado respetuoso al Gobierno Nacional para que fortalezca de manera urgente las acciones orientadas a lograr su liberación, mediante una actuación decidida, coordinada y eficaz”, insta la Judicatura.

Lea acá: Casa Char niega realización de evento para anunciar apoyo a De la Espriella

Y concluye el boletín reafirmando el compromiso del alto tribunal con el fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho, así como con la materialización de los derechos humanos de todos los habitantes del territorio colombiano; en especial, la tan anhelada paz, que, a su vez, constituye un deber de obligatorio cumplimiento.