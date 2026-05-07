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Los intérpretes de éxitos como Mala mujer y La Culpa iniciaron su gira por Europa con entradas agotadas en Madrid, llevando además a su hija Emilia en esta experiencia internacional.

La pequeña, conocida cariñosamente en redes sociales como “La jefe en pañales”, se ha convertido en la gran compañera de viaje de los artistas durante este tour que recorrerá seis ciudades europeas.

La gira también sirve como escenario para presentar Despecho a 2 Voces, el nuevo álbum conjunto de los cantantes, una producción que reúne 11 canciones enfocadas en historias de amor, desamor, traición y despecho.

El disco mezcla interpretaciones a dúo con temas individuales de cada artista y busca conectar con el público desde distintas emociones. El sencillo principal, Infidelidad, abre el repertorio del show y refleja la intensidad emocional que caracteriza el proyecto.

Entre las canciones incluidas también destacan Las botellas y yo, Aún hay amor, Borracha te amo y Alcohol Traicionero.

Luego de Madrid, la gira seguirá por ciudades como Alicante, Zaragoza, Barcelona y París, donde concluirá el próximo 16 de mayo.

La producción musical estuvo a cargo de Simón Escobar Uribe, conocido como “Simón Vauri”, y Andrés Felipe Alzate Ortiz, “El Burrito”, quienes apostaron por mantener la esencia de la música popular colombiana con un sonido más moderno y global.