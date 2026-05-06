La Perla del Sur, Campo de la Cruz, se prepara para vivir el XVIII Festival de la Décima Improvisada 2026, que se realizará los días 8 y 9 de mayo, a partir de las 6:00 p. m., en la plaza principal.

El evento es organizado por la Alcaldía de Campo de la Cruz y cuenta con el apoyo de la Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, así como con el respaldo de la Fundación de la Décima Improvisada (Fúndica), el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Doctorado en Sociedad y Cultura de la Universidad Simón Bolívar.

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Los detalles del festival fueron dados a conocer en una rueda de prensa realizada en la Gobernación del Atlántico, donde se destacó la importancia de seguir fortaleciendo las tradiciones orales del departamento.

La versión XVIII del festival contará con la participación de 21 concursantes y la asistencia de 1.100 visitantes provenientes de municipios del Atlántico, Bolívar, Magdalena y del interior del país, quienes tendrán la oportunidad de apreciar en vivo la décima espinela.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, destacó que la décima y la tradición oral son parte esencial de la identidad del Caribe, al mantener viva la memoria, la creatividad y el talento de sus comunidades, y reiteró el compromiso de la administración departamental de seguir respaldando estos espacios que proyectan este arte desde el Atlántico para Colombia y el mundo.

“Desde la Gobernación del Atlántico seguimos apoyando la décima improvisada, porque es una forma muy nuestra de contar lo que somos. Estos encuentros ayudan a que los decimeros sigan creciendo y a que la tradición oral no se pierda, sino que pase de generación en generación. Queremos que este arte siga llegando cada vez más lejos y que el nombre del Atlántico se escuche con orgullo en todo el país y el mundo”, expresó el mandatario.

Cortesía Gobernación del Atlántico Lanzamiento del Festival de la Décima Imrpovisada.

Lázaro Cotes, asesor de Patrimonio, quien asistió en representación de la secretaria de Cultura y Patrimonio del Atlántico, Verónica Cantillo, señaló que este festival es una oportunidad para que los decimeros muestren su talento y habilidades, fortalezcan la tradición oral y mantengan viva una expresión que hace parte de la identidad cultural del departamento.

Asimismo, destacó que estos espacios contribuyen a compartir conocimientos, fortalecer el encuentro entre generaciones y llevar la décima improvisada a escenarios nacionales e internacionales.

Agregó que, con el liderazgo de la secretaria de Cultura y Patrimonio del Atlántico, Verónica Cantillo, se continuará apoyando y promoviendo estas iniciativas que salvaguardan las tradiciones y fortalecen la identidad cultural en los territorios.

La alcaldesa de Campo de la Cruz, Vanessa Torres, expresó con orgullo la reactivación de este espacio cultural. “En Campo de la Cruz se respira décima. Este festival representa el alma de nuestro pueblo. La décima es nuestra forma de contar la vida, de reír, de recordar y de resistir. Hoy, después de 22 años, volvemos a abrir este escenario para nuestros decimeros y para todos los que aman este festival gracias a la gestión realizada por la nueva junta directiva, encargados de revivir esta tradición cultural.

La mandataria agregó que el festival tiene como propósito principal rescatar, preservar y transmitir la tradición oral de la décima como patrimonio cultural vivo del municipio y del Caribe, además de promover el desarrollo cultural.

“Seguimos trabajando en un trabajo articulado entre la administración departamental y municipal para salvaguardar nuestras tradiciones. La décima improvisada es una escuela de pensamiento, creatividad y memoria que merece seguir viva en las nuevas generaciones”, afirmó.

Para los cultores, este espacio es vital. El decimero Lisandro Polo, subrayó el valor del festival como un escenario que salvaguarda la identidad y la memoria colectiva del territorio.”La décima es nuestra voz. Aquí contamos lo que somos, lo que vivimos y lo que soñamos. Este festival mantiene viva una tradición que viene de nuestros abuelos”.

El también decimero Luis Suárez Suárez, de Campo de la Cruz resaltó el encuentro como un punto de convergencia para los exponentes de esta manifestación cultural.”Para nosotros, los decimeros del departamento, este festival es como nuestra casa. Aquí nos encontramos, aprendemos unos de otros y demostramos que la improvisación sigue más viva que nunca”.

En esta edición se rendirá homenaje a Eduardo Páez Martínez, uno de los más grandes maestros de la décima improvisada, destacado como repentista, verseador y escritor. Sus composiciones, caracterizadas por su finura, exaltaban a la mujer y reflejaban un amplio conocimiento de la historia grecorromana.

Fue ganador de múltiples festivales, incluyendo el primer lugar en Campo de la Cruz en 1982 y 1983, y participó en encuentros en diversos municipios de la región. En reconocimiento a su legado y al valor de la décima como manifestación cultural del territorio, la tarima de la plaza principal de Campo de la Cruz llevará su nombre.

Programación

Con una agenda que integra reflexión, tradición oral y arte, el XVIII Festival de la Décima Improvisada en Campo de la Cruz se realizará los días 8 y 9 de mayo, con participación de decimeros de la Costa Caribe, quienes serán evaluados y premiados al cierre del evento.

Cortesía Gobernación del Atlántico Lanzamiento del Festival de la Décima Imrpovisada.

La coordinadora de Cultura de Campo de la Cruz, Yajaira Gómez, presentó la programación oficial.

8 de mayo. 10:00 a. m. Centro de Vida para el Adulto Mayor se realizará el conversatorio ‘La décima improvisada’: situación actual en Colombia”, con el ponente Samuel Muñoz, abogado y administrador de empresas, acompañado de los decimeros Ignacio Guerrero Tapias, Gustavo Adolfo Lara y Lácides Manuel Martínez Ávila.

9 de mayo, 6:00 p. m. Plaza principal: ‘Cuenteros en acción’

7:30 p. m. Lectura del Acuerdo Municipal No. 009-2025, mediante el cual se asigna el nombre de Eduardo Páez Martínez a la plaza principal, junto con la presentación de la placa conmemorativa

7:45 p. m. Presentación de muestras culturales con el grupo de danza La Perla del Sur y la danza Diablos Espejos.

9:30 p. m. Premiación de los ganadores en la tarima.

Raíz popular

José Tatis, representante legal de la Fundación de la Décima Improvisada señaló que el festival de Campo de la Cruz nació en la década de los años 70, durante una celebración del Día del Campesino, cuando se presentó una obra teatral que no logró conectar con la comunidad. Ante esto, un grupo de campesinos y creadores del festival, en la conocida ‘silla coja de Italia’, comenzaron a improvisar versos.

“La gente empezó a rodearlos, reír y aplaudir, y fue allí donde comprendieron que esa era la verdadera expresión que identificaba al pueblo. Así surgió la idea de crear un festival en décimas, teniendo en cuenta que muchos hechos históricos del municipio, como las crecientes, el incendio y la llegada de Hermógenes Ramírez, han sido narrados en versos”.

La historia del Festival de la Décima Improvisada se remonta a ese mismo contexto, cuando en 1980 Alfonso Mejía Serje, Cristóbal Zurita y Juan Martín Fragoso propusieron formalizar estas expresiones a través de celebraciones con actividades tradicionales, inspirados en esa manifestación espontánea que ya conectaba con la comunidad.

Ese mismo año, la iniciativa se consolidó el 19 de marzo de 1980, con el apoyo del alcalde de la época, Marcos Páez, dando paso a la creación formal del festival.

Sus fundadores fueron Juan Martín Fragoso, Alfonso Mejía, Manuel Herrera, Julián Pulido, Rafael Villa, José Martín Tatis y Próspero Sanjuanelo.

Aunque en sus inicios no contaban con apoyo institucional, organizaban el concurso anunciándolo con megáfono y recolectando aportes casa a casa. Así nació el primer Festival Regional de Décimas, con la participación de reconocidos poetas como Saturnino Ospino, Rodrigo y Cerapio Lechuga.

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El respaldo institucional se consolidó posteriormente, lo que permitió fortalecer el Festival Nacional de la Décima Improvisada e integrarlo a las fiestas patronales de San José, realizándose cada 20 de marzo.

“Se realizaron 17 festivales que alcanzaron gran prestigio en la región. Por diferentes motivos, el festival dejó de realizarse durante varios años, hasta hoy, cuando se logra rescatar esta tradición, reconocida como patrimonio cultural del departamento mediante el Decreto 597 de 2013, firmado por José Antonio Segebre”, puntualizó Tatis.