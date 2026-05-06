El cuidado de los pies suele pasarse por alto hasta que aparecen molestias como mal olor, resequedad o picazón.

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Pero no se preocupe porque hay un remedio casero con vinagre y sal está ganando popularidad por su capacidad para limpiar en profundidad y combatir bacterias y hongos de forma natural.

Y es que el uso prolongado de calzado cerrado y las largas jornadas favorecen la acumulación de humedad, creando el ambiente ideal para microorganismos que afectan la salud de los pies. Esto no solo impacta la estética, sino que también puede provocar molestias e incluso infecciones leves.

pexels Talones resecos

El vinagre tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas que ayudan a eliminar los agentes que causan el mal olor. Por su parte, la sal actúa como un exfoliante natural que limpia la piel, mejora su textura y contribuye a mantener las uñas más sanas.

La combinación de ambos ingredientes crea un tratamiento accesible que ataca directamente la causa del problema, en lugar de solo disimular los síntomas.

Freepik Imagen referencial de vinagre blanco.

No es necesario esperar a tener una afección avanzada. Este método es ideal después de días largos con zapatos cerrados, cuando los pies han estado expuestos a calor y humedad.

También resulta útil para personas con sudoración excesiva o que experimentan ardor o incomodidad al final de la jornada. Aplicarlo una o dos veces por semana puede ayudar a prevenir la aparición de hongos y mantener la piel suave.

Freepik Pies con callos

Este es el paso a paso para limpiar los pies en casa con vinagre y sal

Coloque un litro de agua tibia en un recipiente amplio.

Añada media taza de vinagre y dos cucharadas de sal gruesa.

Mezcle bien hasta disolver la sal.

Sumerja los pies durante 15 a 20 minutos.

Al finalizar, enjuague con agua limpia y seque muy bien, especialmente entre los dedos, para evitar la humedad acumulada.

Para mejores resultados, se recomienda aplicar una crema hidratante, lo que ayudará a mantener la piel suave y prevenir grietas en los talones.