En el panorama tecnológico actual, marcado por el avance de la inteligencia artificial, la competencia se centra en la integración de herramientas funcionales en el día a día de los usuarios. Ante este escenario, Apple ha optado por una estrategia de apertura que permite la incorporación de tecnologías desarrolladas por terceros para robustecer su propio ecosistema.

Lea también: ¿Tiene un celular que ya no usa? Así puede convertir el dispositivo en una cámara de seguridad para su hogar

La principal novedad radica en la posibilidad de que los usuarios seleccionen el servicio de inteligencia artificial (IA) de su preferencia para gestionar las funciones de Apple Intelligence a través de un sistema de “extensiones” que debutará con el sistema operativo iOS 27.

A pesar del lanzamiento de capacidades avanzadas bajo el sello de Apple Intelligence, la firma de Cupertino ha enfrentado dificultades para seguir el ritmo de sus competidores directos. Esta situación es notable en Siri, cuyo desempeño se ha visto superado por las funcionalidades de asistentes como Gemini o ChatGPT.

Para solventar estas limitaciones, la compañía ha establecido alianzas estratégicas con otros actores del sector. Con Google colabora en el rediseño de los modelos de lenguaje que potencian al asistente virtual. Con Anthropic se apoyan para fortalecer la infraestructura técnica de Apple Intelligence. Mientras que con OpenAI ya se desarrollan un modelo más flexible.

Lea también: Barbero barranquillero terminó muerto en medio de una riña en Valencia, España

La llegada de las “Extensiones”

Con la llegada de iOS 27 en septiembre, el sistema operativo introducirá cambios significativos en la gestión de la IA generativa. Los usuarios podrán determinar qué modelo respaldará tareas como la creación y edición de contenidos multimedia o textos. Esta personalización se articulará mediante el concepto de “Extensiones”, un modelo operativo que integra capacidades externas directamente en las herramientas nativas del dispositivo.

El modelo de “Extensiones” no se limita a un único asistente, sino que permite que aplicaciones ya instaladas en el iPhone o iPad se beneficien de modelos de IA de terceros. Según fuentes consultadas por Bloomberg, este enfoque permite que Apple Intelligence funcione como un marco donde conviven distintos motores de procesamiento según la elección del consumidor.

De este modo, Siri y el resto de herramientas de sistema dejarán de depender de un único proveedor para ofrecer un abanico de opciones adaptadas a las necesidades específicas de procesamiento y respuesta de cada usuario.

Lea también: ¿Cuáles nutrientes aporta la leche y en qué se diferencian la entera, semidesnatada y desnatada?