Muchas veces el recibo de la luz viene un poco más alto de lo normal y suele generar dudas, sobre todo cuando no está claro si se debe a cambios en la tarifa o a un mayor consumo en el hogar.

En muchos casos, el problema no está en el precio del servicio, sino en el uso diario de ciertos electrodomésticos que demandan más energía de lo que se cree.

Tener varios equipos eléctricos en casa es completamente normal. Sin embargo, su uso constante y a veces sin control puede impactar directamente en el valor mensual del recibo, especialmente cuando no se conoce cuánta energía consume cada uno.

Estos son los electrodomésticos que suben el precio a su factura de energía

Algunos de los aparatos que más elevan el gasto eléctrico son la cocina eléctrica, la ducha eléctrica y la secadora de ropa. Estos dispositivos requieren gran potencia para funcionar, por lo que utilizarlos durante varias horas al día puede reflejarse rápidamente en la factura.

Pexels Algunos de los aparatos que más elevan el gasto eléctrico son la cocina eléctrica, la ducha eléctrica y la secadora de ropa.

Otros como el microondas, la plancha o la olla arrocera tienen un consumo intermedio, mientras que la nevera, aunque consume menos potencia, genera un gasto constante al permanecer encendida todo el tiempo.

El consumo energético no depende únicamente del tipo de electrodoméstico, sino también del tiempo que se utiliza. Por eso, pequeños cambios en los hábitos pueden marcar la diferencia como reducir el tiempo de uso, aprovechar mejor cada encendido o desconectar los equipos cuando no se necesiten son acciones clave para ahorrar.

Otros como el microondas, la plancha o la olla arrocera tienen un consumo intermedio, mientras que la nevera, aunque consume menos potencia, genera un gasto constante al permanecer encendida todo el tiempo.

También es importante tener en cuenta el consumo en modo de espera o “standby”. Aunque parece mínimo, este gasto continuo puede acumularse y afectar el valor final del recibo si no se controla.

El consumo se calcula multiplicando la potencia del aparato en kilovatios por el tiempo de uso en horas. Este cálculo permite identificar qué dispositivos están generando mayor gasto y tomar decisiones más eficientes en el hogar.

Los expertos indican que mientras no esté utilizando un electrodoméstico, exceptuando la nevera, debe apagarlo.