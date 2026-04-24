Àlex Roca se ha consolidado como un referente en el ámbito deportivo y social debido a su trayectoria frente a una discapacidad física del 76 % y parálisis cerebral, ambas derivadas de una encefalitis vírica sufrida durante su infancia. Su labor se centra en la superación de barreras físicas y en la transformación de la mirada colectiva sobre la diversidad funcional.

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El éxito de la carrera de Roca no es un esfuerzo individual. Su pareja, Mari Carme Maza, desempeña un papel fundamental que trasciende el acompañamiento emocional. Maza es la encargada de la logística, la planificación de entrenamientos y la adaptación técnica de cada desafío físico a las necesidades específicas del atleta.

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En el podcast Roca Project, ambos compartieron detalles sobre su dinámica de trabajo y la importancia de la organización para alcanzar metas de alto rendimiento. Roca enfatiza que su objetivo no es solo cumplir sueños personales, sino demostrar que cualquier individuo puede buscar aquello que le hace feliz independientemente de su condición.

La transición educativa fue un punto determinante en su vida. Tras un año en una escuela de educación especial, se integró en un centro ordinario. Roca destaca que la clave de su inclusión fue que los docentes explicaron su condición a sus compañeros para normalizarla y evitar la extrañeza.

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En cuanto a su desarrollo personal, el atleta ha compartido cómo ha evolucionado su visión propia. En sus primeros años, se percibía a sí mismo como alguien ajeno a la normalidad, llegando a dibujarse como un “monstruo”.

Los médicos inicialmente pronosticaron que no podría sobrevivir, caminar, trabajar o comunicarse mediante lengua de signos; hitos que ha logrado cumplir a lo largo de los años.

Roca sostiene que la discapacidad es, a menudo, una construcción de quien mira sin entender, y que la liberación personal llega al dejar de buscar la aprobación externa.

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Para Àlex Roca, el atletismo es una herramienta de libertad. El hito más significativo de su carrera ocurrió en el marco de los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando se convirtió en la primera persona con un 76 % de discapacidad física y parálisis cerebral en completar el Marathon pour tous.

Esta prueba no solo representó una medalla, sino la culminación de miles de horas de preparación invisible. Roca define el acto de correr como un espacio donde la discapacidad pasa a un segundo plano, permitiéndole experimentar una sensación de ligereza y autonomía total.

El atleta analiza la discapacidad como un concepto derivado de la comparación y los estereotipos sociales. Observa un cambio generacional en la percepción: mientras que las personas mayores suelen mostrar condescendencia, las generaciones más jóvenes tienden a poseer una visión más abierta y consciente.

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Su mensaje a la sociedad es claro respecto a la actitud frente a las dificultades: enfocarse únicamente en lo negativo impide el desarrollo personal; el progreso individual debe medirse bajo los propios parámetros; considera la existencia como una oportunidad para aprender, amar y aportar al mundo.

Actualmente, Roca continúa compartiendo su proceso a través de plataformas digitales, donde usuarios de diversas partes del mundo reportan que su ejemplo ha generado cambios positivos en sus propias vidas y perspectivas.