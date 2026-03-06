Las historias de vida marcadas por el dolor, las malas decisiones o las circunstancias adversas pueden encontrar nuevos caminos. Ese es el mensaje central del libro Cristo puede transformar tu vida, una obra escrita por la trabajadora social Yadira Hernández que cuenta el testimonio de cuatro mujeres cuyas vidas dieron un giro radical tras un encuentro personal con Dios.

La publicación presenta relatos reales de mujeres que crecieron en contextos difíciles y que, a pesar de atravesar experiencias traumáticas, lograron reconstruir sus vidas.

Según explicó la autora a EL HERALDO, cada historia refleja una realidad distinta, una mujer marcada por la pobreza extrema, otra por decisiones equivocadas que la llevaron por caminos dolorosos, una tercera que vivió en el mundo del proxenetismo y una cuarta que estuvo marcada por una religiosidad rígida que terminó por afectar su bienestar emocional.

La motivación de Hernández para escribir el libro surgió de su experiencia profesional como trabajadora social, labor que ha ejercido durante más de 25 años, en los que ha atendiendo a personas con historias complejas.

“En mi desempeño profesional he recibido muchas historias de vida de personas con pasados tormentosos que, al encontrarse con Dios, han sido transformadas hasta el punto de dedicar su vida a servirle. Ese contacto constante con testimonios de transformación fue lo que despertó en mí el deseo de compartir estas experiencias con un público más amplio”, dijo.

La autora es egresada de Trabajo Social de la Universidad Pontificia Bolivariana y ha desarrollado su carrera aplicando diversos modelos de intervención, entre ellos el psicodinámico, el de intervención en crisis, el centrado en la tarea y el conductual-cognitivo. Su trabajo ha abarcado atención a individuos, parejas, familias, grupos y comunidades, lo que le ha permitido conocer de cerca múltiples realidades humanas.

Profesión más fe

El libro no pretende presentar una transformación atribuida a su trabajo profesional, sino al impacto que puede tener la fe en la vida de las personas.

“Cada una de estas mujeres llegan a mi consulta destrozadas, con mucho sufrimiento y vacías. Pero cuando empiezan a conocer el amor y el perdón de Dios, sus conductas comienzan a cambiar y empiezan a alejarse de aquello que las ha hecho sufrir”, afirmó Hernández.

Uno de los testimonios incluidos en la obra relata la historia de una mujer que desde muy temprana edad estuvo expuesta a una vida sexual desordenada y a experiencias traumáticas. Luego de pasar por años de sufrimiento y decisiones que profundizaron su dolor, llegó a consulta buscando ayuda. Fue en medio de ese proceso de acompañamiento donde comenzó un camino de sanidad emocional y espiritual.

“Yo en mis consultas combino herramientas profesionales del trabajo social con una dimensión espiritual. Antes de incorporar la enseñanza bíblica en el proceso, siempre le pregunto a la persona si desea incluir ese enfoque. Porque hay personas que no están dispuestas a ceder ante lo espiritual y tener una conexión fuerte con Dios”.

Un largo camino

La elaboración del libro fue un proceso muy extendido y cuidadoso. Yadira tardó cerca de dos años investigando, grabando entrevistas, transcribiendo testimonios y recopilando los elementos que darían forma a la obra literaria. Sin embargo, la recopilación de historias venía realizándose desde aproximadamente cinco años antes.

Además del tiempo de investigación, la autora también debió contar con el consentimiento de las protagonistas para poder narrar sus experiencias, un paso fundamental dada la sensibilidad de los temas abordados.

“No hay problema grande para Dios, ni pecado tan grande que él no pueda perdonar. Estas historias pueden motivar a las personas a buscar ese encuentro personal con Cristo y a construir una vida diferente”, concluyó.

El propósito principal del libro es inspirar a quienes atraviesan momentos difíciles y demostrar que, sin importar cuán complejo sea el pasado de una persona, siempre existe la posibilidad de transformación. El libro se adquiere contactando a Yadira.