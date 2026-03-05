Carnaval de Barranquilla amplía la convocatoria de la decimotercera edición del Premio de Periodismo Ernesto McCausland Sojo a la Mejor Crónica del Carnaval hasta el próximo miércoles 18 de marzo.

Este galardón, que honra la memoria del destacado periodista y cronista barranquillero Ernesto McCausland Sojo, celebra la importancia de las narrativas periodísticas que ponen en valor la riqueza cultural, social y patrimonial del Carnaval de Barranquilla, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Podrán participar crónicas publicadas hasta el 18 de marzo de 2026, en medios locales, regionales, nacionales e internacionales, en las categorías Patrimonio y Tradición, Sostenibilidad y Mujer y Carnaval, temas que dialogan con los retos contemporáneos. Además, de la categoría Nuevos Contadores de Historias, dirigida a estudiantes de Comunicación Social y Periodismo para Tik Tok e Instagram.

Lea también: Arrestan a la cantante Britney Spears

Los ganadores de cada categoría recibirán, además de la tradicional estatuilla del Torito, un incentivo económico de cinco millones de pesos ($5.000.000), como estímulo al ejercicio periodístico comprometido con la cultura y la memoria y el ganador de la categoría Nuevos Contadores de Historias recibirá un Iphone 17 y un kit para crear contenido digital, gracias al apoyo de triple A que se ha sumando a este importante proyecto periodística de la ciudad.

La recepción de los trabajos se realizará también hasta el 18 de marzo, a través del correo electrónico: convocatoriascarnavalbaq@gmail.com. Los participantes podrán revisar las bases del Concurso disponibles en la página de Carnaval de Barranquilla.

Lea también: Estreno de tráiler y arte principal aumenta expectativa por concierto de reencuentro de BTS

El Premio Ernesto McCausland Sojo reconoce la excelencia en la crónica periodística a través de diversas categorías, incluyendo narrativa tradicional y formatos digitales, con incentivos económicos y reconocimientos especiales para los ganadores.