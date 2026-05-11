En tiempos donde el cine deportivo suele apoyarse en fórmulas conocidas de superación personal, la película Agon apuesta por un camino distinto. La ópera prima del director italiano Giulio Bertelli mezcla elementos del documental, la ficción y el thriller para contar la historia de tres atletas que participan en unos Juegos Olímpicos ficticios llamados Ludoj 2024.

Lea Elizabeth Saunders anticipa una temporada más oscura y emocional en ‘From’

La cinta sigue a competidoras de esgrima, judo y tiro deportivo mientras enfrentan no solo la exigencia física del alto rendimiento, sino también la presión mediática, tecnológica y emocional que rodea el deporte contemporáneo. Según el dossier oficial, la película explora “las contradicciones de disciplinas que nacieron como entrenamiento para la guerra y terminaron convertidas en espectáculo”.

Desde el inicio, Bertelli tuvo claro que quería jugar con la percepción del espectador. Durante la entrevista explicó que la sensación de estar viendo un documental fue completamente intencional.

“Sí, fue deliberado. La palabra que me gusta usar es realismo”, afirmó el director en conversación con EL HERALDO. “Quería crear esa relación con el público donde crees lo que estás viendo para que, cuando lleguemos a estos Juegos Olímpicos ficticios, nunca dejes de pensar que son atletas reales y eventos reales”.

Aquí ‘Fast & Furious’ tendrá su propia serie producida por Vin Diesel

Aunque reconoce que la película puede generar dudas sobre su clasificación, Bertelli insiste en que la pensó como un thriller. “Si tuviera que describirla, diría que es un thriller”, señaló. “La escribí con la idea de hacer un thriller en el contexto del deporte”.

Ese suspenso se sostiene en varias líneas narrativas: la incertidumbre sobre si una atleta podrá recuperarse de una lesión, el riesgo de expulsión de la competencia y un escándalo mediático derivado de un video filtrado. Pero el centro de la tensión está en la historia de una esgrimista que mata a una persona en plena competencia olímpica.

“Está esa parte principal del thriller: el juicio de la esgrimista. ¿Qué va a pasar con ella? Mata a alguien en el contexto de los Olímpicos y en un país extranjero”, explicó Bertelli.

Además El guionista barranquillero Andy Sierra presenta su libro ‘¿Así que quieres escribir una película?’

El director, nacido en Milán en 1990, también tiene experiencia en el mundo deportivo. Antes de dedicarse al cine fue navegante profesional y trabajó en el desarrollo técnico de embarcaciones de alto rendimiento. Esa cercanía con la competencia de élite terminó influyendo directamente en la construcción de la película.

“Había una parte de mí, desde mi experiencia como atleta, que quería mostrar el lado B del deporte, la parte que nadie ve sobre la preparación para las competencias de alto nivel”, comentó.

MUBI

Para Bertelli, la película también funciona como una exploración visual y emocional de la relación entre el cuerpo humano y la tecnología. En las notas de dirección define el proyecto como una búsqueda sobre “la interfaz entre la fragilidad humana y los aparatos técnicos”.

También Saray Rebolledo, una actriz que abraza su negritud

La producción combina atletas reales y actores profesionales. Entre el elenco aparece la judoca italiana Alice Bellandi, campeona olímpica en París 2024 y campeona mundial en la categoría de -78 kilogramos. También participan Yile Vianello y Sofija Zobina.

A pesar de la complejidad conceptual del proyecto, Bertelli asegura que el mayor reto durante el rodaje fue mantener claro el foco de la historia.

“El desafío más grande fue entender qué era realmente importante y asegurarme de que todos trabajáramos juntos en eso, sin dispersar energía en cosas que al final eran irrelevantes”, dijo.

Lea ‘El diablo viste a la moda 2’ resiste a ‘Mortal Kombat’ y acumula 433 millones de dólares

Más allá de la experiencia cinematográfica, el realizador espera que la película siga viva después de terminar la proyección.

“La idea es que la película genere preguntas en el público y que esas preguntas continúen después, entre amigos, familias, parejas”, concluyó.

Con una estética fría, una narrativa híbrida y una mirada poco convencional sobre el deporte, Agon se perfila como una propuesta que busca incomodar, generar conversación y cuestionar la manera en que entendemos el espectáculo deportivo contemporáneo.

Aquí Lo más esperado de la 79 edición del Festival de Cannes