Buenas noticias para los fans de ‘El señor de los anillos’. Este lunes, durante la presentación anual Upfront de Amazon, Prime Video confirmó que la esperada tercera temporada de la serie épica de fantasía, ‘El señor de los anillos: Los anillos de poder’, se estrenará el 11 de noviembre de 2026.

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La exitosa y multipremiada serie, que ha atraído a más de 185 millones de espectadores en todo el mundo, continúa siendo uno de los principales impulsores para Amazon de nuevas suscripciones a Prime.

“Desde el principio, esta serie ha encarnado la escala, la ambición y la narrativa cinematográfica que definen a las series globales más grandes de Prime Video”, dijo Peter Friedlander, Director de Televisión Global de Amazon MGM Studios.

“La extraordinaria respuesta de millones de fans en todo el mundo ha dejado claro que este viaje a través de la Tierra Media continúa resonando, y ese impulso no ha hecho más que crecer de cara a la tercera temporada”, añadió.

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El señor de los anillos: Los anillos de poder es uno de los títulos con mejor rendimiento y más vistos en la historia de Prime Video, con una amplia y muy comprometida base de fans a nivel global.

Los críticos han elogiado la serie por su alcance épico y sus valores de producción, y las temporadas 1 y 2 están “Certified Fresh” en Rotten Tomatoes.

A través de sus respectivas ventanas de lanzamiento de 91 días posteriores al estreno y clasificadas por espectadores, la temporada 1 sigue siendo el estreno de serie de televisión más grande en la historia de Prime Video, y la temporada 2 se encuentra entre las cinco temporadas recurrentes más vistas de todos los tiempos.

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La temporada 2 debutó como la Serie Original #1 en la lista Streaming Top 10 de Nielsen y se mantuvo entre las cuatro primeras durante toda su emisión.

Los anillos de poder llevan a la pantalla por primera vez las leyendas heroicas de la mítica Segunda Edad de la historia de la Tierra Media. Este drama épico se sitúa miles de años antes de los eventos de los libros The Hobbit y The Lord of the Rings de J.R.R. Tolkien, y transporta a los espectadores a una era en la que se forjaron grandes poderes, los reinos alcanzaron la gloria y cayeron en la ruina, héroes improbables fueron puestos a prueba, la esperanza pendía del hilo más fino y el villano más grande que jamás surgió de la pluma de Tolkien amenazaba con cubrir todo el mundo en tinieblas.

La serie sigue a un reparto coral de personajes, tanto conocidos como nuevos, mientras se enfrentan al tan temido resurgimiento del mal en la Tierra Media. Desde las profundidades más oscuras de las Montañas Nubladas hasta los majestuosos bosques de Lindon, la capital de los Elfos, pasando por el impresionante reino insular de Númenor hasta los confines más remotos del mapa, estos reinos y personajes forjarán legados que perdurarán mucho después de que se hayan ido.

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Desde los eventos de la temporada 2, saltando varios años hacia adelante, la temporada 3 tiene lugar en el apogeo de la Guerra de los Elfos y Sauron, mientras el Señor Oscuro busca forjar el Anillo Único que le dará la ventaja que necesita para ganar la guerra, atar a todos los pueblos a su voluntad y al fin gobernar toda la Tierra Media.

La tercera temporada de El señor de los anillos: Los anillos de poder es producida por los showrunners y productores ejecutivos J.D. Payne y Patrick McKay. A ellos se unen los productores ejecutivos Lindsey Weber, Justin Doble, Kate Hazell y la productora ejecutiva y directora Charlotte Brandstrom. Matthew Penry-Davey es el productor y Ally O’Leary, Tim Keene y Andrew Lee son coproductores. La serie es producida por Amazon MGM Studios.

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