La saga Highlander comienza a tomar forma con las primeras imágenes filtradas desde su rodaje.

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Las fotos confirman que es una producción ambiciosa que busca reinventar la icónica historia de los inmortales. Han revelado detalles clave sobre la ambientación y los personajes principales, elevando la expectativa entre los fanáticos del género.

Highlander filming at Eilean Donan Castle in Scotland 🔥🏰 #Highlander pic.twitter.com/mEaUBKlYf2 — Henry Cavill support (@CavillSupport) April 16, 2026

El proyecto está liderado por Chad Stahelski, reconocido por su trabajo en la saga John Wick, lo que anticipa un fuerte enfoque en secuencias de combate coreografiadas y una estética visual impactante.

Las imágenes, captadas en el Castillo Eilean Donan, muestran la recreación de la Escocia del siglo XVI, donde se exploran los orígenes de Connor MacLeod, interpretado por Henry Cavill, en su etapa como herrero antes de convertirse en inmortal.

X @mediafilmcrave Henry Cavill en Highlander

Otro de los aspectos que ha llamado la atención es la aparición de Karen Gillan como Heather MacLeod. Las escenas filtradas sugieren una reinterpretación del personaje, quien podría tener un rol más activo en la historia, incluso participando en secuencias de acción.

El entusiasmo por la película creció tras su presentación en CinemaCon, donde se mostró un adelanto descrito como visualmente impactante y cargado de acción.

Henry Cavill in and as Highlander pic.twitter.com/JKMhAXXGVy — 𝗚𝗲𝗿𝗮𝗹𝘁 (@Itssan17) April 16, 2026

Según los asistentes, el material incluyó duelos de espadas, persecuciones y escenas ambientadas en distintos escenarios internacionales, desde las Tierras Altas de Escocia hasta Hong Kong.

El elenco también incluye a Djimon Hounsou, quien interpretará a un inmortal clave en la historia, y a Dave Bautista en el papel del villano Kurgan. Hounsou adelantó que la película mantendrá la esencia violenta de la franquicia, incluyendo combates intensos y el característico tono oscuro.

Henry Cavill appears in these new photos on the set of his next film, Highlander, directed by Chad Stahelski, in Scotland alongside WWE superstar Drew McIntyre. McIntyre will play Angus MacLeod, the brother of the film's main character, Connor MacLeod, played by Henry Cavill.… pic.twitter.com/F552iZ32S7 — Art Hits Hard (@nightwriter22) April 17, 2026

La nueva versión de Highlander promete profundizar en el mito de los inmortales, explorando no solo la lucha por “El Premio”, sino también las implicaciones emocionales y psicológicas de una vida eterna marcada por la pérdida.