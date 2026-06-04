El cantante barranquillero Altafulla, quien alcanzó reconocimiento nacional en 2025 tras ganar la segunda temporada del reality ‘La casa de los famosos Colombia’ de ‘RCN’, lanzó este miércoles 3 de junio una canción titulada ‘Detallitos de la USA’, cuya letra habla de quienes han tenido que abandonar su hogar para construir un mejor futuro en otro país.

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Cortesía Altafulla lanzó ‘Detallitos de la USA’.

En este tema, que fue publicado con videoclip, Altafulla toca temas como “la nostalgia por la familia, los recuerdos de la tierra que nos vio crecer, los amigos que se quedaron atrás o el amor que espera al otro lado del teléfono”, emociones que acompañan a millones de latinoamericanos en el mundo, subraya en un comunicado Noujau Sound, promotora del artista.

Así, la canción aborda la historia de alguien que, mientras trabaja y persigue sus metas lejos de casa, sigue pensando en las personas que ama, en los lugares que extraña y en todo aquello que le recuerda quién es realmente.

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“Más que una canción de amor, este lanzamiento se convierte en un homenaje a las raíces, a los vínculos que permanecen intactos pese a la distancia y a la importancia de recordar siempre de dónde venimos”, destaca la promotora.

El propósito de Altafulla es que esta canción se convierta en un “himno” para los latinos que emprendieron viaje hacia un país de cultura diferente para cumplir sueños o simplemente buscar mejores oportunidades, sin dejar atrás su identidad.

El sencillo se estrenó a las 7:00 de la noche de este miércoles en todas las plataformas digitales. En YouTube, por ejemplo, recibió buenos comentarios en los primeros minutos.

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“Esta canción tiene todo para convertirse en una favorita”, “Esta canción tiene algo que te hace querer escucharla una y otra vez” y “Qué temazo y esa voz que tienes me encanta gracias por sacar nuevas melodías para mis oídos”, son algunos de los comentarios que dejaron los seguidores de Altafulla.