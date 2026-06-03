La carrera de Hamilton continúa alcanzando nuevos hitos. YouTube anunció oficialmente este miércoles los 24 artistas seleccionados para formar parte de la generación 2026 de Foundry, su reconocido programa global de desarrollo y aceleración para artistas independientes, y entre ellos aparece un nombre colombiano que sigue consolidando su ascenso dentro de la industria musical: Hamilton.

La selección ubica al artista cartagenero dentro de un exclusivo grupo de talentos provenientes de 11 países que han sido identificados por YouTube como algunos de los proyectos musicales con mayor proyección y potencial de crecimiento a nivel mundial.

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Desde su creación en 2015, Foundry se ha convertido en una de las plataformas de impulso más importantes para artistas emergentes, apoyando a más de 250 talentos alrededor del planeta. Por sus filas han pasado nombres que hoy hacen parte de la primera línea de la música global como Dua Lipa, Rosalía, Natanael Cano, Eladio Carrión y, más recientemente, Blessd.

La llegada de Hamilton al programa representa un importante reconocimiento internacional para un artista que atraviesa actualmente el momento más importante de su carrera.

Cortesía Hamilton es escogido por YouTube para llevar su carrera a otro nivel.

Durante los últimos meses, el cartagenero ha protagonizado un crecimiento sostenido dentro de la escena musical colombiana y latinoamericana. Recientemente se presentó junto a Ryan Castro en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, hizo parte de La Solar, uno de los festivales urbanos más importantes del país, compartió escenario con J Balvin en Barranquilla, se convirtió en uno de los artistas más nominados de la nueva generación en los Premios Nuestra Tierra 2026, y fue imagen oficial del cumpleaños de Cartagena.

Paralelamente, canciones como “Gata Oficial” e “Isla Pa Dos (Wawawao)” han generado una importante conversación digital, acumulando más de 4 millones de reproducciones en Youtube, consolidando a Hamilton como una de las figuras más representativas del creciente movimiento del afrobeats colombiano.

Ahora, con su ingreso a Foundry, el artista suma un respaldo estratégico de una de las plataformas multimedia y musicales más importantes del planeta.

Como parte del programa, Hamilton recibirá apoyo económico para el desarrollo de nuevos proyectos, acompañamiento especializado por parte de los equipos de YouTube, recursos de marketing, oportunidades de mentoría, acceso anticipado a nuevas herramientas de la plataforma y apoyo para amplificar su alcance internacional.

Además, los artistas seleccionados tendrán la oportunidad de ser visibilizados a través de espacios emblemáticos de distintas ciudades del mundo, incluyendo ubicaciones icónicas como Times Square en Nueva York, Leicester Square en Londres y la estación Sé del Metrô de São Paulo.

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La edición 2026 de Foundry tiene además un fuerte enfoque en la narrativa visual y los videos musicales, reconociendo a aquellos artistas que están construyendo universos creativos sólidos alrededor de su música.

Para el artista conocido como “El Pelaito de CTG”, este nuevo reconocimiento confirma algo que cada vez parece más evidente: el afrobeats colombiano vive uno de sus momentos más importantes y Hamilton se está consolidando como uno de sus principales protagonistas.