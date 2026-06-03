Silvestre Dangond dejó ver a través de sus redes sociales que se encuentra en su tierra Urumita, sur de La Guajira, donde hizo un recorrido de senderismo a orillas del río Marquezote, encontrando desechos sólidos, como platos de comida desechables, botellas de vidrios, bolsas plásticas, entre otros, lo que llamó su atención en cuanto al cuidado del medio ambiente.

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‘No más por amor a ti mismo, no más para ya’: fueron algunos de los mensajes que expresó el cantante guajiro, al quedar impresionado como personas, al parecer, luego de un paseo dejaron todo los desechos a orillas del afluente que necesita conservación y cuidado.

De igual manera Silvestre manifestó: ‘La tierra es un ser vivo que merece amor y respeto’.

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Seguidamente el artista del género vallenato se dispuso junto a su hijo menor, José Silvestre Dangond Avendaño, recorrer todas las basuras que encontraron en su camino y dejar el lugar limpio, transmitiendo un mensaje por el cuidado de la naturaleza y en especial de los afluentes hídricos.

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El intérprete de ‘Mi propia historia’, Cásate conmigo’, ‘Voy caminando libre’, y tantas más, nació un 12 de mayo de 1980, en Urumita, y siempre ha mostrado gran interés por su tierra.