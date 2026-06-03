En las últimas horas, la Procuraduría General de la Nación (PGN) abrió en las últimas horas una investigación disciplinaria contra Alfredo Rafael Saade Vergel y ordenó su suspensión provisional del cargo de embajador de Colombia en Brasil hasta el próximo 21 de junio de 2026, por presunta participación indebida en política.

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La decisión fue adoptada luego de conocer publicaciones realizadas por Saade en su cuenta de la red social X, donde expresa opiniones sobre la campaña presidencial y sus estrategias políticas.

Según el expediente, la investigación se centra en varios mensajes publicados por el diplomático tras la primera vuelta presidencial. Entre ellos, comentarios en los que cuestionó decisiones de la campaña de Iván Cepeda y pidió el regreso de figuras como Roy Barreras y Armando Benedetti para fortalecer la aspiración electoral del sector político afín al Gobierno.

Ante la suspensión por parte de la PGN, Alfredo Saade aseguró este miércoles, ante los medios de comunicación, que no está haciendo campaña electoral y que dejaría su cargo en el Gobierno solo si el presidente Gustavo Petro se lo pidiera.

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“No, a mí no se me ha pedido la renuncia, no lo tengo aún planificado y aquí se hace lo que diga el señor presidente Petro que es mi jefe. Yo no no estoy en campaña, yo hago parte de una embajada, soy el embajador en Brasil y si el presidente Petro estima pertinente que debo renunciar, pues yo renunciaría, pero hasta ahora no me ha dicho nada”, enfatizó.