El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) lamentó y rechazó el reclutamiento, uso o vinculación de niñas, niños y adolescentes por parte de actores armados, luego de que se conociera que al menos 11 de los 48 cuerpos hallados en San José del Guaviare tras combates entre las disidencias de alias Iván Mordisco y alias Calarcá eran de menores de edad.

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A través de un comunicado, el Icbf dijo que recibió “con profundo dolor la información dada a conocer por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses sobre la identificación de las víctimas fallecidas en los enfrentamientos ocurridos el pasado 27 de mayo en zona rural de San José del Guaviare”.

“Saber que entre ellas hay once niñas, niños y adolescentes nos parte el corazón. Once seres humanos con nombres, con sueños, con familias que hoy lloran su ausencia”, agregó.

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El instituto aseveró que ningún niño o niña debería morir en una guerra ni debería ser arrancado de su hogar para ser usado en un conflicto que no le corresponde.

“Lo que ocurrió en San José del Guaviare no es una cifra: es una herida abierta en la conciencia del país, y el Bienestar Familiar la siente como propia. Rechazamos con toda la fuerza de nuestra convicción cualquier forma de reclutamiento, uso o vinculación de niñas, niños y adolescentes por parte de actores armados. Estas prácticas son crímenes. Son una traición a la infancia y una afrenta a la dignidad humana”, se lee.

Destacó el Icbf que en los últimos cuatro años 1.305 niñas, niños y adolescentes han sido rescatados del reclutamiento por parte de grupos armados ilegales.

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“Cada uno de ellos ingresó al Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Desvinculados del Conflicto Armado del Bienestar Familiar, un espacio de acogida, sanación y oportunidades donde la infancia robada comienza, poco a poco, a recuperarse. 1.305 razones para seguir trabajando. 1.305 razones para no rendirnos”, sostuvo.

Asimismo, detalló que en los últimos cuatro años 1.219 niñas y niños ingresaron al sistema de protección especial del Instituto por amenaza de reclutamiento o amenaza contra su vida.

Ante este panorama, el Bienestar Familiar activó los mecanismos de seguimiento y afirmó que continuará trabajando junto a las entidades competentes para proteger y acompañar a quienes han sido afectados por esta violencia.

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“Pero más allá de los protocolos, hoy queremos decirle a Colombia: no nos acostumbremos. Cada niño que pierde la vida en el conflicto armado debe indignarnos, movilizarnos y recordarnos por qué la paz es urgente e inaplazable”, señaló el Icbf.

Por último, le pidió a los actores armados que “mantengan a los niños y las niñas al margen. Siempre. Sin excepciones. Colombia está cambiando, y en ese cambio, la vida de cada niña y cada niño es sagrada e innegociable”.